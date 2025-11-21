Φρίκη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες

Νοσηρή κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη, εξαιτίας της αδιαφορίας των υπευθύνων -παρότι έχει σημειωθεί και θάνατος ανθρώπου- αλλά και τα «αρρωστημένα» φιλοζωικά αισθήματα κάποιων...

Σωτήρης Σκουλούδης

Τρόμος και αγριότητες σε ολόκληρες περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τους τελευταίους μήνες, δεκάδες σκυλιά έχουν δημιουργήσει αγέλες και επιτίθενται καθημερινά σε γάτες, άλλα σκυλιά, ακόμα και δεσποζόμενα, αλλά και σε ανθρώπους.

Μάρτυρες και φιλόζωοι με τους οποίους επικοινώνησε το Newsbomb κάνουν λόγο για νοσηρή και άκρως επικίνδυνη κατάσταση: Υπολογίζεται ότι περίπου 300 γάτες έχουν κατακρεουργηθεί από τα δόντια των άγριων πια σκυλιών, τα οποία δυστυχώς έχουν αναπτύξει αυτή τη συμπεριφορά η οποία γίνεται όλο και χειρότερη.

Οι καταγγελίες στην αστυνομία αλλά και στους αρμόδιους Δήμους – Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας όπου σημειώνονται οι επιθέσεις – είναι συνεχείς, ωστόσο όπως φαίνεται κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση. Κάποια σκυλιά, ελάχιστα, έχουν παραληφθεί και οδηγηθεί σε καταφύγια, ωστόσο τα υπόλοιπα συνεχίζουν τη δράση τους.

Η Βούλα Σιδερίδου, μέλος της εθελοντικής δράσης Καλαμαριάς «Αόρατες Γάτες» περιγράφει στο Newsbomb τα ακραία και φριχτά περιστατικά, ενώ μάλιστα κάνει λόγο για μια «αρρωστημένη» προστασία που προσφέρουν κάποιες φιλόζωες στα εν λόγω σκυλιά παρά τη δράση τους: «Πρόκειται για δηλωμένες φιλόζωες με παθολογική λατρεία για τα σκυλιά που τα τάιζαν όλα μαζί αν και δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι αγέλες, ενώ δεν φρόντισαν να τα στειρώσουν όπως έπρεπε». Η ίδια, σημειώνει ότι δέχεται απειλές μάλιστα -όπως κι άλλοι που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα.

Πλέον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις επιθετικές αγέλες στον αστικό ιστό Θεσσαλονίκης - Πυλαίας - Καλαμαριάς και τουλάχιστον άλλες δύο στον Δήμο Θερμαϊκού, εκτός πόλης. Τα «ίχνη» τους εντοπίζονται εύκολα, και από τα κουφάρια των κατακρεουργημένων γατιών αλλά και τις καταγγελίες πολιτών για επιθέσεις. Φαίνεται ότι έχουν γευτεί αίμα και αποτελούν δημόσιο κίνδυνο, πολλώ δε μάλλον, όταν τα σκυλιά από τη φύση τους είναι αγελαία και η φιλοσοφία της αγέλης είναι να βασίζονται στην ισχύ των πολλών μελών της και να επιτίθενται.

«Μια γυναίκα που φρόντιζε τις γάτες πλέον έχει ψυχολογικά προβλήματα και παίρνει χάπια: Είδε μπροστά της την αγέλη να ξεσκίζει την έγκυο γάτα που φρόντιζε επί χρόνια και να πέφτουν τα μωρά έξω από την κοιλιά της. Η γάτα ενώ ψυχορραγούσε τα έγκλειφε. Δεν άντεξε αυτή την εικόνα», περιγράφει στο Newsbomb με αποτροπιασμό.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Και συνεχίζει:

«Οι αγέλες της πόλης επί σχεδόν δύο χρόνια έτρωγαν το πρωί στα σημεία που τις τάιζαν οι φροντιστές τους, ξεκουράζονταν ήρεμα για λίγο και μετά έκαναν βόλτες ως τα ξημερώματα από Καζίνο μέχρι την Άνω Πόλη, χρησιμοποιώντας και το άδειο κανάλι ενός μεγάλου ρέματος που από Τούμπα φτάνει ως Σχολή Δικαστών στην Καλαμαριά. Ανακάλυψαν όμως κάποια στιγμή ως παιχνίδι το να περικυκλώνουν και να δολοφονούν γάτες, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Μέχρι πριν λίγο καιρό περιορίζονταν σε μια γάτα ημερησίως, τώρα όμως έχουν πάθει τέτοιο εθισμό, που κάθε δολοφονία τα μανιάζει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα στις 28/10 να έχουν σκοτώσει 5 γάτες στις 29/9 τρεις στην ίδια αποικία κ.ο.κ.

Οι καταγγελίες πλήθυναν, κάποιοι κατάφεραν να τραβήξουν βίντεο και μαζέψαμε και κάποιες φωτογραφίες από διαμελισμένα ζώα, όσα βρίσκουμε, διότι πολλές φορές παίρνουν μαζί τους τα σκυλιά τις νεκρές γάτες. Δεν τις τρώνε, αλλά τις ξεκοιλιάζουν ή τις διαμελίζουν, για ευχαρίστηση.

Ενημερώσαμε τις δημοτικές αρχές ότι θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις και σε δεσποζόμενα σκυλιά και ανθρώπους, αλλά μας απάντησαν ότι είμαστε υπερβολικοί. Ε και φυσικά συνέβη, όπως ήταν λογικό».

Το σοβαρό αυτό πρόβλημα αναδεικνύει και τα ελλείμματα πολιτικής, ουσιαστικά, στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την αδυναμία των αρχών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συλλεχθούν όλα τα σκυλιά, να στειρωθούν, να διασπαστούν έτσι οι αγέλες και να οδηγηθούν είτε σε καταφύγια είτε προς υιοθεσία. Και οι φιλόζωοι να είναι πραγματικά φιλόζωοι για όλα τα ζώα και να μην γυρνάνε το βλέμμα όταν βλέπουν εκατοντάδες γατιά να μαρτυρούν στα δόντια των σκύλων», επισημαίνει η Βούλα Σιδερίδου.

Το ζήτημα αυτό επαναφέρει τον φρικτό θάνατο 65χρονου στην περιοχή της Πυλαίας, από επίθεση αγέλης σκυλιών. Τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020, ο άτυχος 65χρονος βγήκε για την καθιερωμένη βόλτα του στην περιοχή Ελαιόρεμα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκυλιών, τα οποία τον έριξαν στο έδαφος δαγκώνοντάς τον στο κεφάλι και σε όλο το κορμί. Ο άνδρας κατέληξε.

Μετά τις επιθέσεις, υπάλληλος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη απομάκρυνε και μετέφερε σε τότε συνεργαζόμενο ιδιωτικό καταφύγιο ζώων έξι σκυλιά της αγέλης. Μάλιστα, η επιχείρηση ήταν επεισοδιακή, καθώς δέχθηκε… επίθεση από μέλη φιλοζωικού σωματείου, που αντιδρούσαν στη μεταφορά. Το 2024 επιδικάστηκε αποζημίωση 200.000 ευρώ στα τρία παιδιά του θύματος, σε μια πρωτοφανή για το είδος της απόφαση, τα οποία καλείται να τα πληρώσει ο Δήμος.

Φαίνεται όμως ότι το φρικτό μάθημα δεν έγινε πάθημα.

