Κρήτη: Κλείνει για 15 ημέρες το φράγμα του Αποσελέμη - Επιμένει η ανομβρία

Με θερμοκρασίες να θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά Νοέμβριο, η Κρήτη εξακολουθεί να βιώνει ένα παρατεταμένο διάστημα ανομβρίας. Οι νοτιάδες, η υγρασία και η σκόνη διατήρησαν το θερμόμετρο περίπου στους 25°C, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας που αναμένεται από την Κυριακή -στους 16-17°C- δεν φαίνεται πως θα συνοδευτεί από ουσιαστικά φαινόμενα, παρά μόνο από τοπικές και ασθενείς βροχές.

Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των τριών ΔΕΥΑ που υδρεύονται από το φράγμα Αποσελέμη (Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου) με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, τον φορέα που διαχειρίζεται το έργο. Κατά τη διαβούλευση αποτυπώθηκαν οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των παροχών για τους επόμενους μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση.

Συγκεκριμένα, το Ηράκλειο θα υδρεύεται με 300 κ.μ. νερού ημερησίως, ενώ ο Άγιος Νικόλαος και η Χερσόνησος θα λαμβάνουν από 100 κ.μ. την ημέρα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά την απόφαση για το κλείσιμο του φράγματος Αποσελέμη. Το φράγμα θα παραμείνει κλειστό για 15 ημέρες, από 5 έως και 20 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και παρεμβάσεις στη μονάδα. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη σε μια περίοδο όπου η στάθμη των νερών δεν «ανανεώνεται» λόγω των επίμονων ξηρών συνθηκών.

Η καθυστέρηση του χειμώνα, η επίμονη ανομβρία και οι ελάχιστες προοπτικές ουσιαστικών βροχοπτώσεων εν μέσω του τέταρτου συνεχόμενου ξηρού χειμώνα προκαλούν έντονη ανησυχία για το μέλλον της εγκατάστασης, αλλά και για τον εντεινόμενο κίνδυνο λειψυδρίας στην Κρήτη. Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν με σαφήνεια την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό, ενίσχυση των υδάτινων υποδομών και επανεξέταση των πολιτικών διαχείρισης νερού σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ήπιες για την εποχή.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΚ αναφέρονται τα εξής:

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τη βέλτιστη διαχείριση, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, των ιδιαίτερα περιορισμένων υδάτινων αποθεμάτων του Φράγματος Αποσελέμη, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 2,1 εκατ. κ.μ., εκ των οποίων μόλις 1 εκατ. κ.μ. είναι διαθέσιμο προς χρήση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη , θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της στις αρχές

Δεκεμβρίου, προκειμένου να υλοποιηθούν δύο κρίσιμα έργα αναβάθμισης:

α) η εγκατάσταση υδροστροβίλου, που θα επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας κατά την επεξεργασία του νερού, και

β) η αντικατάσταση των διαχυτών της μονάδας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα παραγωγικό κλίμα συνεργασίας, με κοινή βούληση για υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Σε δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε: «Η διαχείριση του περιορισμένου υδάτινου δυναμικού απαιτεί απόλυτο συντονισμό και στενή συνεργασία. Με τις ΔΕΥΑ Ανατολικής Κρήτης εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε κάθε διαθέσιμο κυβικό μέτρο να αξιοποιείται με τον πιο ορθολογικό τρόπο. Τα έργα που δρομολογούνται στον Αποσελέμη ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και αναβαθμίζουν κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή χειμερινή περίοδος θα φέρει τις απαραίτητες βροχοπτώσεις, δίνοντας μια πολύτιμη «υδρολογική ανάσα» στην Ανατολική Κρήτη, μετά από τρία ιδιαίτερα ξηρά χρόνια».

Στο περιθώριο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και η υπογραφή της ετήσιας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ο.Α.Κ. και της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ., κ. Άρη Παπαδογιάννη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Κωνσταντίνο Αφορδακό.

«Η συνεργασία μας με τη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου είναι σταθερά άριστη και αποτελεί δείγμα μιας διαχρονικής, εποικοδομητικής σχέσης που έχει ως αποκλειστικό στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Με τη νέα ετήσια σύμβαση επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στη συνεχή, αξιόπιστη και ασφαλή υδροδότηση της περιοχής», ανέφερε σε σχετική του δήλωση, ο κ. Άρης Παπαδογιάννης.

*Με πληφορορίες από Cretalive.gr

