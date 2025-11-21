Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα €9.750

Στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής εξόρμησης την Πέμπτη (20/11) στην Αθήνα, δύο αλλοδαποί οδηγοί ταξί, 32 και 39 ετών, συνελήφθησαν καθώς επέδειξαν πλαστές ειδικές άδειες οδήγησης ταξί.

Ο 32χρονος, μάλιστα, εντοπίστηκε να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη στην Αθήνα και είχε επίσης πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Ο 39χρονος επέδειξε πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί και ως εκ τούτου οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για πλαστογραφία και τους επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.750 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

