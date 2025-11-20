Πειραιάς: Χειροπέδες σε 34χρονο - Ξυλοκόπησε οδηγό ταξί

Σε επίθεση εναντίον οδηγού ταξί στον Πειραιά προχώρησε χθες το μεσημέρι, 19 Νοεμβρίου 2025, ένας 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου είναι βαριά και περιλαμβάνει κατηγορίες για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά, κλοπή και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 34χρονος εισήλθε σε ταξί, το οποίο ήταν ήδη κλεισμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη, και απαίτησε τη μεταφορά του από τον 51χρονο οδηγό. Η άρνηση του οδηγού οδήγησε σε κλιμάκωση της βίας. Ο δράστης αρχικά απείλησε και εξύβρισε τον οδηγό, προκάλεσε ζημιές στην καμπίνα του ταξί, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην κλοπή χρηματικού ποσού και τελικά τον γρονθοκόπησε.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος συνέχισε να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του από τους αστυνομικούς. Πλέον, ο συλληφθείς αντιμετωπίζει τις κατηγορίες ενώπιον του Εισαγγελέα.

