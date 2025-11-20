Πειραιάς: Χειροπέδες σε 34χρονο - Ξυλοκόπησε οδηγό ταξί

Άγρια επίθεση και ληστεία σε 51χρονο ταξιτζή επειδή αρνήθηκε τη μεταφορά - Ο δράστης προκάλεσε φθορές στο όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη από τη ΔΙ.ΑΣ.

Newsbomb

Πειραιάς: Χειροπέδες σε 34χρονο - Ξυλοκόπησε οδηγό ταξί
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επίθεση εναντίον οδηγού ταξί στον Πειραιά προχώρησε χθες το μεσημέρι, 19 Νοεμβρίου 2025, ένας 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου είναι βαριά και περιλαμβάνει κατηγορίες για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά, κλοπή και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 34χρονος εισήλθε σε ταξί, το οποίο ήταν ήδη κλεισμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη, και απαίτησε τη μεταφορά του από τον 51χρονο οδηγό. Η άρνηση του οδηγού οδήγησε σε κλιμάκωση της βίας. Ο δράστης αρχικά απείλησε και εξύβρισε τον οδηγό, προκάλεσε ζημιές στην καμπίνα του ταξί, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην κλοπή χρηματικού ποσού και τελικά τον γρονθοκόπησε.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος συνέχισε να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του από τους αστυνομικούς. Πλέον, ο συλληφθείς αντιμετωπίζει τις κατηγορίες ενώπιον του Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ - 300 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την κατάπαυση του πυρός

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλακη: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης - Είχαν κάνει το σπίτι... φυτώριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 28/11 έως 18/12

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία: Η Meta καταδικάστηκε για «αθέμιτο ανταγωνισμό» - Αποζημίωση 540 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» συμφωνία Δύσης - Ιράν για τα πυρηνικά: Παρίσι και Τεχεράνη «κλείνουν το μάτι» για συνεννόηση

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Ληστές άδειασαν αποθήκη στον Καυκανιά - Πήραν ακόμα και το... κρασί

16:44ΠΟΛΤΟΣ

Kimberly mania

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», αλλά τρίτο πρόσωπο, λέει ο δικηγόρος του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Παρουσίασε πέντε άξονες για μια νέα κοινή κουλτούρα εθνικής ασφάλειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές κατά τουρκικού σκάφους από το Λιμενικό - Ψάρευε σε ελληνικά χωρικά ύδατα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ