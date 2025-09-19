Χανιά: Γυναίκα οδηγός ταξί έπεσε θύμα επίθεσης από πελάτη - Την έδεσε με σχοινί και την εγκατέλειψε

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η γυναίκα οδηγός ταξί στα Χανιά, που έπεσε θύμα επίθεσης από πελάτη το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.

Η οδηγός επιβίβασε τον άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής από την πιάτσα ταξί στα ΚΤΕΛ. Ο ίδιος, μιλούσε άπταιστα Ελληνικά και της ζήτησε να πάνε στις Βρύσες Αποκορώνου, προκειμένου να παραλάβει κάποια έγγραφα και στη συνέχεια θα επέστρεφαν πίσω.

Ο άνδρας την οδήγησε σε ερημικό σημείο, την ακινητοποίησε με μαχαίρι στο κάθισμα του οδηγού, με σκοπό να τη ληστέψει. Η ίδια αντέδρασε, όμως ο δράστης κατάφερε να τη δέσει με σκοινί, βάζοντάς την στο πίσω κάθισμα. Ο δράστης έψαξε το αυτοκίνητο, κλέβοντας άγνωστο ποσό χρημάτων. Στη συνέχεια, πήρε το αυτοκίνητο και την οδήγησε στην περιοχή του Κουμπέ, όπου και την εγκατέλειψε δεμένη στο πίσω κάθισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, η γυναίκα κατάφερε να λυθεί, βγήκε από το αμάξι, ζητώντας βοήθεια από τους περαστικούς. Ακολούθως το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ πήγε στο νοσοκομείο.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Χανίων

«Είμαστε στο πλευρό της και καταδικάζουμε το γεγονός. Είναι το πρώτο περιστατικό που έγινε μέρα μεσημέρι. Πιστεύω η αστυνομία να τον βρει και να τιμωρηθεί», δήλωσε ο Ηλίας Καραπατάκης, Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί ν. Χανίων.

Επισημαίνεται πως, οι οδηγοί ταξί έχουν ειδικού κουμπί έκτακτης ανάγκης στα tablet των οχημάτων τους, όμως η γυναίκα δεν πρόλαβε να το πατήσει.

