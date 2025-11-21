Νέος Κόσμος: «Δεν πέθανε από εμένα, ήταν αναίσθητος και τον χτύπησα τρεις φορές», λέει ο δράστης

Ο 29χρονος που πριν δύο χρόνια είχε επιτεθεί και σε άλλους, είναι ο ίδιος που στον Νέο Κόσμο ξυλοκόπησε τον 58χρονο, το 2023, σε μεταφορική εταιρεία του Ταύρου, μέσα σε 6 δευτερόλεπτα επιτέθηκε σε 3 άτομα και την περασμένη Δευτέρα γρονθοκόπησε έναν 58χρονο άντρα, ο οποίος πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Για όλα αυτά, ο ξάδερφος του 29χρονου που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δίνει στο Mega τις δικές του απαντήσεις και τον δικαιολογεί απόλυτα, λέγοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις προκλήθηκε και απάντησε, ενώ θεωρεί πως ο 58χρονος δεν υπέκυψε στα χτυπήματα του 29χρονου.

Ο ξάδελφος πιστεύει ότι το σπρέι πιπεριού που ο 58χρονος έριξε σε εκείνο το σημείο επηρέασε και τον ίδιο, και είναι πεπεισμένος πως ο οδηγός πέθανε πριν δεχτεί τα χτυπήματα. «Το πιπέρι πήγε μισό στον μικρό (σ.σ. τον 29χρονο), μισό σε αυτόν (σ.σ. 29χρονο) στο κεφάλι του και από το γυμναστήριο μέχρι εκεί που έγινε, εκεί που έχει πάει ο κύριος έφυγε. Ο μικρός ούτε έβλεπε, ούτε άκουγε, ούτε τίποτα. Φωνάζει “βοήθεια παιδιά”, του λέει “κόψε τον δρόμο γιατί με έκαψε, με σκότωσε”».

Στα βίντεο–ντοκουμέντα του Mega οπτικοποιούνται καρέ – καρέ τα δραματικά γεγονότα της περασμένης Δευτέρας: το θύμα ρίχνει από το παράθυρο του συνοδηγού σπρέι πιπεριού στον 29χρονο που τινάζεται, αρχίζει αμέσως η καταδίωξη, το όχημα του 58χρονου μπροστά και πίσω οι δύο μηχανές, με την κατάληξη για τον αυτοκινητιστή να είναι τραγική.

«Πήγε στο γυμναστήριο να κάνει γυμναστική στον Νέο Κόσμο και εκεί, χωρίς να ξέρει ο μικρός, ο άλλος είχε κάνει καρτέρι. Τελειώνει ο μικρός, ξαναβγαίνει από το γυμναστήριο, βάζει το κράνος να φύγει για δουλειά και ο άλλος τον φωνάζει “ελάτε εδώ”. Χωρίς να τον γνωρίζει πάει να δει τι είναι, βάζει το κεφάλι και τότε του έριξε το πιπέρι».

Τα βίαια ξεσπάσματα του 29χρονου, για τον ξάδερφο, έχουν εξήγηση: είχε πέσει επανειλημμένα θύμα ρατσιστικών επιθέσεων λόγω καταγωγής και σωματικής διάπλασης και, στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, άρχισε εντατική γυμναστική και πολεμικές τέχνες, κάτι που φαίνεται στα χτυπήματά του.

Ο 29χρονος βρίσκεται πλέον στη φυλακή, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, επιμένοντας ότι το θύμα δεν κατέληξε από δικά του χτυπήματα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με το Mega ο ίδιος υποστηρίζει: «Έχω σπουδάσει ψυκτικός και δουλεύω και ως ανθοπώλης αλλά και σε μεταφορές. Έχω λευκό ποινικό μητρώο. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Στο δρόμο, όπως πηγαίναμε, πήγε να πέσει πάνω μου ανταλλάξαμε βρισιές και φύγαμε. Ξαφνικά σταματάει δίπλα μου, κατεβάζει το παράθυρο και με ψεκάζει με κάτι.

Τον ακολουθούσα μέχρι που έκανε νόημα ότι θα σταματήσει αλλά τελικά χτύπησε πάνω σε άλλο αμάξι. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμαστε. Τα χτυπήματα που του κατάφερα δεν προκάλεσαν τον θάνατό του. Όταν πήγα στο παράθυρο δίπλα του τον χτύπησα τρεις φορές με το δεξί μου χέρι, αλλά ήταν ήδη αναίσθητος γιατί νωρίτερα έπεσα πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ποτέ δεν ομολόγησα στην αστυνομία ότι εγώ τον σκότωσα».

Το «βαρύ» ιστορικό βίας του 29χρονου

Ο 29χρονος που πήρε τον δρόμο για τη φυλακή είχε «βαρύ» ιστορικό βίας καθώς «κουβαλούσε στις πλάτες» του οκτώ συλλήψεις σε διάστημα τριών χρόνων και συνολικά 17 καταδικαστικές αποφάσεις.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα, όταν ο ίδιος και ο συνεργάτης του είχαν έντονο καβγά με δύο δημοτικούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές, όμως οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι ο 29χρονος τους έβρισε, τους απείλησε και στη συνέχεια τους επιτέθηκε, χτυπώντας τον έναν με γροθιά στο κεφάλι και προκαλώντας του τραύμα στο μέτωπο, ενώ το όχημά τους παρέσυρε τον αστυνομικό δύο φορές κατά την όπισθεν. Στη συνέχεια ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2023 στην οδό Πειραιώς, όπου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για το κόστος μιας παραλαβής, ο 29χρονος επιτέθηκε σε τρία άτομα, χτυπώντας τον έναν στο αυτί, τον δεύτερο στο πρόσωπο και τον τρίτο στο ζυγωματικό και στα χέρια, πριν διαφύγει ξανά από το σημείο.

Το τρίτο περιστατικό έγινε τον Οκτώβριο του 2025, όταν τραυμάτισε τρία άτομα με κοπίδι επειδή του χτύπησαν τον καθρέφτη του οχήματος του.

