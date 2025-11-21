Νέος Κόσμος: «Δεν πέθανε από εμένα, ήταν αναίσθητος και τον χτύπησα τρεις φορές», λέει ο δράστης

Ο 29χρονος που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο ισχυρίζεται ότι δεν πέθανε από τα χτυπήματα του 

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέος Κόσμος: «Δεν πέθανε από εμένα, ήταν αναίσθητος και τον χτύπησα τρεις φορές», λέει ο δράστης
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 29χρονος που πριν δύο χρόνια είχε επιτεθεί και σε άλλους, είναι ο ίδιος που στον Νέο Κόσμο ξυλοκόπησε τον 58χρονο, το 2023, σε μεταφορική εταιρεία του Ταύρου, μέσα σε 6 δευτερόλεπτα επιτέθηκε σε 3 άτομα και την περασμένη Δευτέρα γρονθοκόπησε έναν 58χρονο άντρα, ο οποίος πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Για όλα αυτά, ο ξάδερφος του 29χρονου που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δίνει στο Mega τις δικές του απαντήσεις και τον δικαιολογεί απόλυτα, λέγοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις προκλήθηκε και απάντησε, ενώ θεωρεί πως ο 58χρονος δεν υπέκυψε στα χτυπήματα του 29χρονου.

Ο ξάδελφος πιστεύει ότι το σπρέι πιπεριού που ο 58χρονος έριξε σε εκείνο το σημείο επηρέασε και τον ίδιο, και είναι πεπεισμένος πως ο οδηγός πέθανε πριν δεχτεί τα χτυπήματα. «Το πιπέρι πήγε μισό στον μικρό (σ.σ. τον 29χρονο), μισό σε αυτόν (σ.σ. 29χρονο) στο κεφάλι του και από το γυμναστήριο μέχρι εκεί που έγινε, εκεί που έχει πάει ο κύριος έφυγε. Ο μικρός ούτε έβλεπε, ούτε άκουγε, ούτε τίποτα. Φωνάζει “βοήθεια παιδιά”, του λέει “κόψε τον δρόμο γιατί με έκαψε, με σκότωσε”».

Στα βίντεο–ντοκουμέντα του Mega οπτικοποιούνται καρέ – καρέ τα δραματικά γεγονότα της περασμένης Δευτέρας: το θύμα ρίχνει από το παράθυρο του συνοδηγού σπρέι πιπεριού στον 29χρονο που τινάζεται, αρχίζει αμέσως η καταδίωξη, το όχημα του 58χρονου μπροστά και πίσω οι δύο μηχανές, με την κατάληξη για τον αυτοκινητιστή να είναι τραγική.

«Πήγε στο γυμναστήριο να κάνει γυμναστική στον Νέο Κόσμο και εκεί, χωρίς να ξέρει ο μικρός, ο άλλος είχε κάνει καρτέρι. Τελειώνει ο μικρός, ξαναβγαίνει από το γυμναστήριο, βάζει το κράνος να φύγει για δουλειά και ο άλλος τον φωνάζει “ελάτε εδώ”. Χωρίς να τον γνωρίζει πάει να δει τι είναι, βάζει το κεφάλι και τότε του έριξε το πιπέρι».

Τα βίαια ξεσπάσματα του 29χρονου, για τον ξάδερφο, έχουν εξήγηση: είχε πέσει επανειλημμένα θύμα ρατσιστικών επιθέσεων λόγω καταγωγής και σωματικής διάπλασης και, στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, άρχισε εντατική γυμναστική και πολεμικές τέχνες, κάτι που φαίνεται στα χτυπήματά του.

Ο 29χρονος βρίσκεται πλέον στη φυλακή, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, επιμένοντας ότι το θύμα δεν κατέληξε από δικά του χτυπήματα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με το Mega ο ίδιος υποστηρίζει: «Έχω σπουδάσει ψυκτικός και δουλεύω και ως ανθοπώλης αλλά και σε μεταφορές. Έχω λευκό ποινικό μητρώο. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Στο δρόμο, όπως πηγαίναμε, πήγε να πέσει πάνω μου ανταλλάξαμε βρισιές και φύγαμε. Ξαφνικά σταματάει δίπλα μου, κατεβάζει το παράθυρο και με ψεκάζει με κάτι.

Τον ακολουθούσα μέχρι που έκανε νόημα ότι θα σταματήσει αλλά τελικά χτύπησε πάνω σε άλλο αμάξι. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμαστε. Τα χτυπήματα που του κατάφερα δεν προκάλεσαν τον θάνατό του. Όταν πήγα στο παράθυρο δίπλα του τον χτύπησα τρεις φορές με το δεξί μου χέρι, αλλά ήταν ήδη αναίσθητος γιατί νωρίτερα έπεσα πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ποτέ δεν ομολόγησα στην αστυνομία ότι εγώ τον σκότωσα».

Το «βαρύ» ιστορικό βίας του 29χρονου

Ο 29χρονος που πήρε τον δρόμο για τη φυλακή είχε «βαρύ» ιστορικό βίας καθώς «κουβαλούσε στις πλάτες» του οκτώ συλλήψεις σε διάστημα τριών χρόνων και συνολικά 17 καταδικαστικές αποφάσεις.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα, όταν ο ίδιος και ο συνεργάτης του είχαν έντονο καβγά με δύο δημοτικούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές, όμως οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι ο 29χρονος τους έβρισε, τους απείλησε και στη συνέχεια τους επιτέθηκε, χτυπώντας τον έναν με γροθιά στο κεφάλι και προκαλώντας του τραύμα στο μέτωπο, ενώ το όχημά τους παρέσυρε τον αστυνομικό δύο φορές κατά την όπισθεν. Στη συνέχεια ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2023 στην οδό Πειραιώς, όπου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για το κόστος μιας παραλαβής, ο 29χρονος επιτέθηκε σε τρία άτομα, χτυπώντας τον έναν στο αυτί, τον δεύτερο στο πρόσωπο και τον τρίτο στο ζυγωματικό και στα χέρια, πριν διαφύγει ξανά από το σημείο.

Το τρίτο περιστατικό έγινε τον Οκτώβριο του 2025, όταν τραυμάτισε τρία άτομα με κοπίδι επειδή του χτύπησαν τον καθρέφτη του οχήματος του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κλειδί της επιτυχίας ο Σλούκας - Στόχος μια ακόμα EuroLeague με τον Παναθηναϊκό»

19:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 28 Νοεμβρίου

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στη Βόνιτσα: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία - Βίντεο

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Δεν πέθανε από τα χτυπήματα μου, ήταν αναίσθητος και τον βάρεσα τρεις φορές», λέει ο δράστης

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι μετά τη συνομιλία με Βανς: «Θα εργαστούμε με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για το σχέδιο σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οδηγός για θανατηφόρο τροχαίο το 2022 με θύμα 20χρονο

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία - Στο πλευρό του τσαγκάρη: Μάζεψαν υπογραφές και «έδιωξαν» αλυσίδα σούπερ μάρκετ

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Φαρίντ: «Ένιωσα σαν να ήμουν πάντα στον Παναθηναϊκό - Ευχαριστώ που με δεχθήκατε στην οικογένεια»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Την εργασία ακαδημαϊκών σε στρατιωτικά προγράμματα ζήτησε μέλος της κυβέρνησης

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Μαζική δηλητηρίαση 25 ατόμων - Έτρωγαν σε δημοφιλή τουριστική περιοχή της Πόλης

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο ζωής για τον 18χρονο Μάριο την ημέρα της γιορτής του: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο η μεταμόσχευση ήπατος

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία: Αντιπρόταση επεξεργάζονται ευρωπαϊκές χώρες - Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι-Μερτς

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Οι αντιδράσεις της δεν έχουν κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: Εμψυχωτική ομιλία στους παίκτες του ΠΑΟΚ - «Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία στον Ζελένσκι για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Σφαίρες σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις δράστες της επίθεσης - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι στα Παλούκια - Νεκρός ο οδηγός

18:05LIFESTYLE

«Beat My Guest»: Το νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ

17:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στουρνάρας: «Σκευωρία η υπόθεση Novartis - Ούτε εγώ ούτε η σύζυγός μου δωροδοκηθήκαμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι στα Παλούκια - Νεκρός ο οδηγός

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο ζωής για τον 18χρονο Μάριο την ημέρα της γιορτής του: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο η μεταμόσχευση ήπατος

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία στον Ζελένσκι για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι:Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην απώλεια της αξιοπρέπειάς μας ή στον στρατηγικό μας εταίρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Μαζική δηλητηρίαση 25 ατόμων - Έτρωγαν σε δημοφιλή τουριστική περιοχή της Πόλης

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκλεισμοί δρόμων

17:30LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στην Αρετή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ