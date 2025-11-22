Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε - Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες έχουν κριθεί πλέον ανασφαλείς και δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε - Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα
Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονταν με προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960 δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή αυτή συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των εγγράφων ταυτοποίησης και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Ε.Ε.

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες έχουν κριθεί πλέον ανασφαλείς και δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Για να ταξιδέψουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες θα χρειάζονται είτε το διαβατήριο είτε τη νέα, ψηφιακά προστατευμένη ταυτότητα. Η μετάβαση στη νέα ταυτότητα είναι απαραίτητη για την ομαλή διέλευση στα σύνορα και την αποφυγή προβλημάτων κατά τους ελέγχους.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί συνήθως περίπου επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Παρόλα αυτά, η πρόσβαση σε διαθέσιμαραντεβού είναι περιορισμένη, με ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν ήδη πλήρη προγραμματισμό. Στην Αττική, για παράδειγμα, οι περιοχές Αμπελόκηποι και Άγιος Παντελεήμονας έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμαραντεβού, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαθέσιμες ημερομηνίες φτάνουν έως το τέλος Μαΐου 2026.

Για ειδικές περιπτώσεις που απαιτούν άμεση έκδοση νέας ταυτότητας, οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται απευθείας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και να εξυπηρετούνται χωρίς αναμονή. Οι λόγοι που δικαιολογούν την επείγουσα εξυπηρέτηση περιλαμβάνουν ταξίδια στο εξωτερικό, κλοπή ή απώλεια ταυτότητας και υποχρεώσεις όπως εξετάσεις για πτυχία ή εκπαιδευτικά ζητήματα.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει αυτόματα τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το ψηφιακό πορτοφόλι GOV.GR Wallet, διασφαλίζοντας την άμεση καταχώρηση των στοιχείων.

Συμβουλές για τους πολίτες

Οι πολίτες συνιστάται να προγραμματίσουν εγκαίρως την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και ενδεχόμενα προβλήματα κατά τα ταξίδια εντός της Ε.Ε. Η έγκαιρη προετοιμασία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις και την απρόσκοπτη χρήση των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η μετάβαση στη νέα ψηφιακά ασφαλή ταυτότητα αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής προσπάθειας για βελτίωση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των εγγράφων ταυτοποίησης, με στόχο την καλύτερη προστασία των πολιτών και την απλοποίηση των διαδικασιών σε όλη την Ε.Ε.

