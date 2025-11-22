Το κόλπο του «ψεύτικου» τεχνικού - Πώς στήνονται οι απάτες που παριστάνουν τον ΔΕΔΔΗΕ - Βίντεο

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες για κύκλωμα που εμφανίζεται σε ανυποψίαστους πολίτες ως «τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ», με στόχο την κλοπή χρημάτων και κοσμημάτων.

Ανάμεσα στα ανυποψίαστα θύματα είναι και η Κρίστι Κρανά, ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων. Η κυρία Κρανά έπεσε θύμα απάτης όταν τηλεφώνησαν στο σπίτι της ισχυριζόμενοι ότι είναι από τη ΔΕΗ και ότι τα καλώδια θα πάρουν φωτιά αν δεν ακολουθούσε τις οδηγίες τους. Για πάνω από μία ώρα την πίεζαν να βγάλει έξω κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να χάσει κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, μεταξύ των οποίων κειμήλια της οικογένειάς της και πολύτιμα ρολόγια. Από τότε ζει με συνεχή φόβο, επηρεασμένη από την εμπειρία.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb φαίνεται η στιγμή που άγνωστος άνδρας της αρπάζει τα κοσμήματα και φεύγει. Ένας άγνωστος άνδρας έφτασε στο σπίτι της με ταξί, παρουσιάστηκε ως συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «επικίνδυνη διαρροή ρεύματος» μέσα στο σπίτι. Σε προηγούμενο τηλέφωνο που της είχαν κάνει της είχαν αναφέρει ότι τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να «δημιουργήσουν σπινθήρες», ζήτησε από το θύμα να συγκεντρώσει τα κοσμήματά του σε μια σακούλα ώστε να «προστατευθούν» κατά τη διάρκεια του υποτιθέμενου ελέγχου.

Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες, αλλά όταν ο άνδρας πήρε τη σακούλα για να «την απομακρύνει από τον χώρο του κινδύνου», εξαφανίστηκε.

Τα κυκλώματα αυτά συνήθως:

εμφανίζονται απροειδοποίητα,

χρησιμοποιούν ψευδείς τεχνικούς όρους

χρησιμοποιούν στολές ή διακριτικά που μοιάζουν με αυτά του ΔΕΔΔΗΕ

στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους ή άτομα που βρίσκονται μόνα τους

αφαιρούν πολύτιμα αντικείμενα με πρόσχημα «προστασίας» ή «ελέγχου»

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι οι τεχνικοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να παραδώσουν προσωπικά αντικείμενα, χρήματα ή κοσμήματα, και όλες οι εργασίες προγραμματίζονται και ανακοινώνονται.

Στα «δίχτυα» της Δικαιοσύνης 44 μέλη κυκλώματος που παρίσταναν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των 44 ατόμων που συνελήφθησαν για μια σειρά από οργανωμένες απάτες και κλοπές, τις οποίες φέρονται να διέπρατταν σε βάρος πολιτών. Οι δράστες, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, εξαπατώντας τα θύματά τους και αποσπώντας σημαντικά ποσά χρημάτων.



Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ένας ανήλικος που εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, επίσης σε κακουργηματικό βαθμό.

Στο παρακάτω βίντεο, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικία Ρομά, μέλους της συμμορίας, σπάζοντας την πόρτα για να εισέλθουν:

