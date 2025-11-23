Αργίες 2026: Οι δυο που χάνουμε - Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Καθώς τα Χριστούγεννα του 2025 πλησιάζουν, πολλοί ήδη εξετάζουν το ημερολόγιο για να προγραμματίσουν τις αργίες και τα τριήμερα του 2026.

Η νέα χρονιά παρουσιάζει έναν συνδυασμό από ευκαιρίες για ξεκούραση αλλά και… χαμένες αργίες που δεν προσφέρουν επιπλέον ρεπό.

Δύο σημαντικές αργίες, ο Δεκαπενταύγουστος και η Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων, πέφτουν Σάββατο το 2026, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται τριήμερα. Αυτό αποτελεί απογοήτευση για όσους ήλπιζαν σε επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και ευκαιρίες για εκδρομές ή ξεκούραση.

Τριήμερα που ξεχωρίζουν το 2026

Παρά τη «χασούρα» στις δύο αργίες, το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα που αξίζει να σημειωθούν. Πρώτο είναι η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, μια παραδοσιακή ευκαιρία για ξεκούραση. Επίσης, η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, ανοίγοντας τη δυνατότητα για τριήμερο. Τέλος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την1η Ιουνίου αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Οι αργίες

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη6 Ιανουαρίου

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Πάσχα: Κυριακή12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Η γνώση των αργιών και των τριημέρων του2026 βοηθά εργαζόμενους και εργοδότες να οργανώσουν καλύτερα το χρόνο τους, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς σκοπούς. Με δεδομένη την «απώλεια» δύο σημαντικών αργιών λόγω Σαββατοκύριακου, οι επιλογές για σύντομες αποδράσεις περιορίζονται, όμως τα διαθέσιμα τριήμερα προσφέρουν ευκαιρίες για ξεκούραση και ανανέωση.

Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές ή νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις αργίες, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις ημέρες ανάπαυσης που προσφέρει η νέα χρονιά.