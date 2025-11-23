Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού - Ουρά χιλιομέτρων στις Αφίδνες

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κίνηση των οχημάτωνστην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Νέας Ερυθραίας έως και τη Νέα Ιωνία το απόγευμα της Κυριακής.

Την ίδια ώρα κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται κάποιο σημαντικό πρόβλημα.

Ουρά χιλιομέτρων στα διόδια Αφιδνών

Oυρά χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στα διόδια Αφιδνών στο ρεύμα προς Αττική από εκδρομείς που επιστρέφουν στην πόλη από τις εξορμήσεις του το Σαββατοκύριακο.

