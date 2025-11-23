Κακοκαιρία: Στις πληγείσες περιοχές της Ηπείρου ο Βασίλης Σπανάκης
Ο υφυπουργός θα συμμετάσχει σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων
Στα Γιάννενα βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και μαζί με τον περιφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη επισκέφθηκαν σημεία που έχουν πληγεί από την έντονη βροχόπτωση.
Στις 6.00 το απόγευμα θα συμμετάσχει σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο, καθώς και για τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν τις επόμενες ώρες από τα συναρμόδια υπουργεία.
