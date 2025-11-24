Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εύβοια: Γυναίκα οδηγός χτύπησε μηχανάκι και εξαφανίστηκε

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online.gr μηχανάκι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος οδηγός του δικύκλου.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί πληθώρα ερωτημάτων είναι το γεγονός πως η γυναίκα οδηγλος του αυτοκινήτου εγκατέλειψε αβοήθητο τον νεαρό μετά τη σύγκρουση. Τελικά ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο Υγείας Αλιβερίου όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία που αναζητεί την οδηγό.

Διαβάστε επίσης