Νίκος Χαρδαλιάς: Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί στο πλευρό του

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησε τον πατέρα του ο Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία φίλων, συγγενών και πολιτικών προσώπων.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην Αμφιλοχία, καθώς αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία.

Στο πένθος του Νίκου Χαρδαλιά συμπαραστάθηκαν μέλη της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτές. Μεταξύ αυτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ενημερώσει για την πρόθεση της οικογένειας να ταφεί ο πατέρας του «στην λατρεμένη του Αμφιλοχία, την γαλήνια πύλη του Αμβρακικού (όπως με υπερηφάνια την αποκαλούσε), όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

Δείτε εικόνες:

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και η σύζυγός του, Γιώτα Παναγιωτοπούλου / INTIME NEWS

Η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά, Ιωάννα / INTIME NEWS

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του / INTIME NEWS

Η Νίκη Κεραμέως, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Βασίλης Σπανάκης / INTIME NEWS

Ο Νίκος Χαρδαλιάς / INTIME NEWS

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης / INTIME NEWS

Ο Κωστής Χατζηδάκης / INTIME NEWS

Η Νίκη Κεραμέως / INTIME NEWS

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης / INTIME NEWS

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και η σύζυγός του, Γιώτα Παναγιωτοπούλου / INTIME NEWS

Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του πατέρα του

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Νίκος Χαρδαλιάς αποχαιρέτησε τον πατέρα του γράφοντας: «Ήσουν το πρώτο μου λιμάνι, η σταθερή μου πυξίδα, ο άνθρωπος που χρόνια τωρα έκανε τον κόσμο μου πιο απλό, πιο δυνατό, πιο αληθινό, που με έμαθε να είμαι υπεύθυνος και χρήσιμος για όλα και όλους, να αγαπώ τους ανθρωπους.

«Τώρα θα λείπεις, η καρδιά μου θα βαραίνει, μα το μοναδικό σου αποτύπωμά θέλω να ξέρεις ότι θα λάμπει πάντα μέσα της σαν εκείνο το άστρο που δεν έμαθε ποτέ να αποδέχεται ή να γνωρίζει τη νύχτα και το σκοτάδι. Αρχοντάκο μου, σε αποχαιρετώ με δάκρυα μα και με μια αγάπη που ξεχειλίζει, μια αγάπη που δεν χωρά σε λέξεις. Να ταξιδέψεις ήρεμα εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος. Κι εγώ… θα σε βρίσκω πάντα.

Έφυγες ήσυχος, χαμογελαστός, αγέρωχος, όπως ήσουν σε όλη σου την ζωή, σαν ήλιος που βασιλεύει αθόρυβα, αλλά να ξέρεις πατέρα μου ότι αφήνεις πίσω σου ένα φως που στο ορκίζομαι δεν θα σβήσει ποτέ. Καλό σου ταξίδι, Πατέρα μου. Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά δίπλα στο κάθε βήμα μου. Μέχρι να ξαναβρεθούμε.

