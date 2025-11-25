Μαρέβα Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: «Μια επιδημία που απειλεί την επόμενη γενιά»

Για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εποχή της ψηφιακής πραγματικότητας μίλησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation.

Μιλώντας για τον ψηφιακό εθισμό, η κ. Μητσοτάκη τόνισε πως πρόκειται για «μια επιδημία» που απειλεί την επόμενη γενιά ως προς «την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου».

«Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι», επισήμανε η κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας πως: «εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές».

Αναλυτικά, το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου.

Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου - αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού - δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!

Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε.

Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές.

Τώρα είναι η στιγμή!

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν!

Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media.

Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!».