Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έσπειρε τον πανικό στη Μουδανιών - Οδηγούσε ανάποδα με μεγάλη ταχύτητα

Τον πανικό έσπειρε ένας ηλικιωμένος οδηγός την περασμένη Κυριακή στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, στη Χαλκιδική ο οποίος κινούνταν για αρκετή ώρα με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.

Οδηγοί που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας, του έκαναν σινιάλο με τα φώτα ωστόσο ο ηλικιωμένος οδηγός δεν φάνηκε να πτοείτε, συνεχίζοντας ακάθεκτος την πορεία του.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media αποτυπώνει την πορεία του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι ήταν αρκετοί αυτοί που ειδοποίησαν την αστυνομία για το περιστατικό ωστόσο παρά τις έρευνες ο ασυνείδητος οδηγός δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

