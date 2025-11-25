Έφτασε στο Παίδων το παιδί από την Καρδίτσα
To παιδί έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα
Διασωληνωμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων το 12χρονο παιδί που υπέστη σοβαρά εγκαύματα ενώ προσπαθούσε να ανάψει το τζάκι χρησιμοποιώντας οινόπνευμα.
Το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν στο σπίτι με την αδερφή της στην Καρδίτσα.
