Η Αθήνα «φοράει» τα γιορτινά της – Βίντεο από τις πυρετώδεις προετοιμασίες στο Σύνταγμα

Η Αθήνα μπαίνει σε πνεύμα εορτών, καθώς σήμερα (27/11) θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος

Η Αθήνα εισέρχεται κι επίσημα στο πνεύμα των Χριστουγέννων το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς στις 19:30, ο Δήμαρχος της πόλης, Χάρης Δούκας, θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Πρόκειται για έλατο από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, ύψους 19 μέτρων, από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια.

Όσον αφορά την εορταστική εκδήλωση, θα αρχίσει στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Στις 18:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα κάνει μία γιορτινή «παρέλαση» από το συντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Παράλληλα με την εκδήλωση, θα αποκαλυφθεί ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.

Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «ντυθεί» με φωτοσωλήνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα στολίδια, όπως φαίνεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες του Newsbomb.

Προετοιμασίες στο Σύνταγμα για τα Χριστούγεννα.

Ο εμβληματικός Άγιος Βασίλης.

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στολισμένη εν όψει των εορτών.

Τα στεφάνια στις κολόνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περυσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται κι εφέτος, ενώ, ο επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης αποτελεί ξανά σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες, που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού.

Βρίσκεται κι εφέτος εκεί η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Ολόκληρος ο πεζόδρομος είναι εμπλουτισμένος με νέες γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μία συνέχεια με το δέντρο.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

Στις 18:30, ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει ένα χριστουγεννιάτικο ζωντανό σόου, ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση.

Μία ώρα αργότερα, ο Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ ταυτόχρονα, θα αποκαλυφθεί ο εφετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας.

Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια θα αναδείξουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά, στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.

Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Μετά τον φωτισμό του δέντρου, θα συνεχιστεί η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη έως τις 20:30. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι προσβάσιμη σε όλες και όλους.

