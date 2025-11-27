Άργος: 40 κιλά λάδι έκαναν τον δρόμο... πίστα πατινάζ - Ατύχημα με οδηγό μοτοσικλέτας

Δεν πρόλαβε να χαρεί ούτε να εισοδεύσει παραγωγός από το Άργος το λάδι της χρονιάς του. Στην διάρκεια της μεταφοράς του λαδιού από το ελαιοτριβείο και ενώ το όχημα του κινείτο επι της οδού Ηρακλέους, το λάδι για άγνωστο έως ώρα λόγο, βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Η ποσότητα, περίπου 40 κιλά, μετέτρεψε τον δρόμο σε πίστα πατινάζ, μηχανάκι οδηγού ντελίβερι ήταν το πρώτο «θύμα» χωρίς ευτυχώς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Άμεσα έφτασαν άντρες από το τμήμα τροχαίας Άργους, απέκλεισαν την οδό και προχώρησαν σε ρυθμίσεις ώστε να αποφευχθούν νέα συμβάντα. Συνεργείο του δήμου Άργους – Μυκηνών προχώρησε σε ρίψη άμμου και πριονιδίου για απορρόφηση ολισθηρότητας και επαναφορά του οδοστρώματος στην πρότερη κατάσταση του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβαν.

*Με πληροφορίες από patrisnews.gr

