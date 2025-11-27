Προφυλακίστηκε και ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο θείο στα δύο παιδιά 2 και 4 ετών

Προφυλακιστέος κρίθηκε ύστερα από την απολογία του ο 40χρονος Αλβανός που συνελήφθη στην Αθήνα, καθώς μαζί με τον 20χρονο θείο των δύο παιδιών ηλικίας 2 και 4 ετών ασελγούσαν σε βάρος τους και τους εξανάγκαζαν να προχωρούν σε άσεμνες πράξεις.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 8 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα, συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Τις φρικαλεότητες που συνέβαιναν αποκάλυψε το ίδιο το 4χρονο παιδάκι όταν η μητέρα του το είδε να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε η μητέρα σχετικά, το παιδία αποκρίθηκε «τις έκανα με τον θείο».

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, βρήκαν στα κινητά τηλέφωνα και του 20χρονου και του 40χρονου βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Ο 20χρονος από την πλευρά του παραδέχθηκε τις πράξεις του υποστηρίζοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να ικανοποιεί τον 40χρονο.

