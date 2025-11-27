«Πιαστήκαν» να κυκλοφορούν πολυτελή οχήματα που δήλωναν… ακινησία - Πρόστιμα άνω των 1,6 εκατ. ευρώ

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε δεκάδες ακριβά αυτοκίνητα και μηχανές που οι ιδιοκτήτες τους είχαν δηλώσει «σε ακινησία» για να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Παρ’ όλα αυτά, τα οχήματα κυκλοφορούσαν κανονικά στους δρόμους.

Βρέθηκαν επίσης αυτοκίνητα που ήταν δηλωμένα ως τρακαρισμένα ή για ανταλλακτικά, αλλά είχαν επισκευαστεί και χρησιμοποιούνταν κανονικά, χωρίς τα νόμιμα χαρτιά.

Μετά από ελέγχους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Κρήτη, η ΑΑΔΕ εντόπισε συνολικά 161 τέτοιες παραβάσεις. Το μεγαλύτερο «λαβράκι» βρέθηκε στα Τρίκαλα, όπου μία επιχείρηση μεταχειρισμένων είχε 102 οχήματα που θα έπρεπε να είναι ακίνητα, αλλά ήταν έτοιμα για πώληση ή χρήση.

Κάθε παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 10.000 ευρώ. Συνολικά τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ αν κάποιος ξανακάνει το ίδιο λάθος, το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

