Φωταγωγήθηκε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος: Πλήθος κόσμου παρά την έντονη βροχόπτωση

Παρά τη βροχή κόσμος κάθε ηλικίας βρέθηκε στο Σύνταγμα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η Αθήνα μπήκε σήμερα (Πέμπτη 27/11) επίσημα στο κλίμα των Χριστουγέννων, καθώς στις 19:30 φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση στις 19:30, σε μια μεγάλη γιορτή που θα γεμίσει το κέντρο με μουσική, φώτα και εορταστική ατμόσφαιρα.

5852961238681582223294406132011187024202668n.jpg

Αρκετοί πολίτες έδωσαν το «παρών» στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, κρατώντας ομπρέλες.

Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους 19 μέτρων, έφτασε από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας με την έγκριση του δασαρχείου Βυτίνας και δεσπόζει ήδη στο Σύνταγμα.

58241136228976814371093283938295123993566571n.jpg

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα πραγματοποίησε μουσική διαδρομή από το σιντριβάνι της Ερμού μέχρι την πλατεία, καλώντας το κοινό να ακολουθήσει.

Στις 18:30 ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή για ένα εορταστικό live show, το οποίο θα συνεχιστεί και μετά το άναμμα του δέντρου. Στις 19:30 ο δήμαρχος ενεργοποίησε τον φωτισμό του δέντρου και παρουσιάστηκε επίσημα ο φετινός διάκοσμος: κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτισμένα στολίδια plexiglass και περισσότερα από 3.000 μέτρα λαμπερών φωτιστικών. Συνολικά, στην πλατεία και στο δέντρο έχουν τοποθετηθεί 21.000 μέτρα γιρλάντας περίπου 168.000 λαμπάκια. Μετά τις γιορτές, το έλατο θα παραδοθεί στη Σχολή Καλών Τεχνών για χρήση σε έργα ξυλογλυπτικής.

58823091921296917708938715288171635467490908n.jpg

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα καθιστά τη γιορτή προσβάσιμη σε όλους.

1764264664691-530883965-58241939740946355607984171210264974217488939n.jpg

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας θα παρουσιάζει μουσικοχορογραφημένα υδάτινα σόου, ενώ ο φετινός φωτισμός σε όλη την πόλη, τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης, περιλαμβάνει συνολικά 78.000 μέτρα γιρλάντες, πάνω από 2.100 επίστηλα στολίδια, 1.325 εναέρια διακοσμητικά, σχεδόν 12.000 μέτρα φωτοσωλήνων και 47 επίγειες φωτεινές εγκαταστάσεις.

590362475244990617664359326591020717202704319n.jpg

Η Αθήνα υποδέχεται επίσημα τη μαγεία των Χριστουγέννων απόψε.

