Κακοκαιρία Adel: Δρόμοι-ποτάμια στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel βρέθηκε και η Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (28/11) καθώς έντονες βροχοπτώσεις επηρέασαν την Κεντρική Μακεδονία.

Γύρω στις 11:00 «άνοιξαν οι ουρανοί» στην πόλη και για περίπου ένα τέταρτο η βροχόπτωση ήταν έντονη, σύμφωνα με το thestival.gr.



Από την έντονη βροχόπτωση δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο δρόμοι πλημμύρησαν από τον όγκο νερού που έπεσε στην πόλη.

Όγκοι όμβριων υδάτων έχουν συγκλεντρωθεί σε στην οδό Εγνατία στο κέντρο, με το πρόβλημα να είναι πιο έντονο στο ύψος της Καμάρας αλλά και στη διασταύρωση στο ύψος του Σιντριβανίου.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα στη διασταύρωση της 26ης Οκτωβρίου με Μοναστηρίου, στον Βαρδάρη.



Υπενθυμίζεται πως και για σήμερα ισχύει η “κόκκινη προειδοποίηση” και για τη Θεσσαλονίκη για την κακοκαιρία Adel. όπως γνωστοποίησε η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα.

Διαβάστε επίσης