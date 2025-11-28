Αγριογούρουνο ή σκύλος; Τεράστιο ζώο «κάνει βόλτες» στο Περιστέρι

Ένα μεγαλόσωμο ζώο καταγράφηκε σε βίντεο να τρέχει στον δρόμο σε γειτονιά του Περιστερίου, χθες Πέμπτη νωρίς το πρωί.

Το βίντεο έχει λεζάντα: «Στο εξωτικό Περιστέρι» και ο οδηγός που το κατέγραψε δεν διευκρινίζει για τι ζώο πρόκειται, ούτε εάν κατόρθωσε να το αναγνωρίσει. Φαίνεται πράγματι να μοιάζει με αγριογούρουνο – ωστόσο αρκετά πιο μεγάλο από τα «συνηθισμένα» που τελευταία βλέπουμε στις πόλεις μας. Πολλοί είναι εκείνοι που σχολιάζουν όμως, πως πρόκειται για μεγαλόσωμο σκύλο που «κυκλοφορεί» στην περιοχή.