Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Βίντεο

Σημαία του UCK σε αυτοκίνητο μπροστά από τον Λευκό Πύργο.

Με παραδοσιακούς χορούς, μουσικές από ηχοσυστήματα αυτοκινήτων και σημαίες του UCK γιόρτασαν Αλβανοί της Θεσσαλονίκης την ανεξαρτησία του έθνους τους το βράδυ της Παρασκευής (28/11).

Πρόκειται για την ημέρα, που είναι γνωστή και ως γιορτή της σημαίας, κατά την οποία τιμάται η ανεξαρτησία της γειτονικής χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ανεξαρτησία της Αλβανίας ανακηρύχθηκε στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912.

Σημειώνεται πως αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην εθνικιστική φιέστα είχαν τοποθετήσει στα αυτοκίνητά τους σημαίες του UCK (Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου), σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι συμμετέχοντες πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους μπροστά από τον Λευκό Πύργο και χόρευαν με σημαίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανώτατοι διοικητές του UCK έχουν παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατηγορίες για παράνομη στέρηση της ελευθερίας, κακομεταχείριση, βασανιστήρια και δολοφονίες, εξαφανίσεις και διώξεις, που διαπράχθηκαν στο Κοσσυφοπέδιο μεταξύ 1998 και 2000.

