Την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα τίμησε η Προεδρική Φρουρά - Φωτογραφίες
Εύζωνες με κρητική στολή στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Τη σημερινή επέτειο της 112ης επετείου της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα τίμησαν οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.
Τη Δευτέρα (01/12) ένα επιπλέον ζευγάρι Ευζώνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τιμά την επέτειο φορώντας την κρητική ευζωνική στολή.
Δείτε φωτογραφίες:
