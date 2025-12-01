Την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα τίμησε η Προεδρική Φρουρά - Φωτογραφίες

Η προεδρία της Δημοκρατίας και η Προεδρική Φρουρά τιμούν την επέτειο της ενσωμάτωσης της Κρήτης στην Ελλάδα.

Τη σημερινή επέτειο της 112ης επετείου της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα τίμησαν οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.

Τη Δευτέρα (01/12) ένα επιπλέον ζευγάρι Ευζώνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τιμά την επέτειο φορώντας την κρητική ευζωνική στολή.

Δείτε φωτογραφίες:

Η Προεδρία της Δημοκρατίας και η Προεδρική Φρουρά τίμησαν της Επέτειο της Ενσωμάτωσης της Κρήτης στην Ελλάδα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

