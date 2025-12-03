Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

Νέα ανάλυση δεδομένων του 2024 ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την ασφάλειά μας στον δρόμο

Νέα ανάλυση δεδομένων του 2024 ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την ασφάλειά μας στον δρόμο
Ανοίγοντας τον διάλογο για τα τροχαία ατυχήματα, θα λέγαμε ότι η πλειοψηφία των οδηγών θεωρεί ότι σχετίζονται κυρίως με τα μεγαλύτερα ταξίδια. Με τις διαδρομές στην Εθνική Οδό που απαιτούν αυξημένη συγκέντρωση, με τις νυχτερινές μετακινήσεις, την κακοκαιρία ή την πολύωρη οδήγηση. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, καθώς τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται λίγα μόλις μέτρα έξω από το… σπίτι μας.

Η οικειότητα που αισθανόμαστε στις καθημερινές μας διαδρομές, δημιουργεί μία επικίνδυνη -και καθόλου ρεαλιστική- αίσθηση ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι ξέρουμε τον δρόμο, χαλαρώνουμε στο τιμόνι και θεωρούμε ότι τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να συμβεί λίγο πριν παρκάρουμε. Έτσι, καταλήγουμε να πιστεύουμε λανθασμένα ότι, επειδή μια διαδρομή είναι γνώριμη, την ελέγχουμε πλήρως.

Η νέα ανάλυση δεδομένων του 2024, όμως, ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την ασφάλειά μας στον δρόμο και «ανοίγει» μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα πραγματικά αίτια των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι βρίσκονται δίπλα στο… σπίτι μας

Πράγματι, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση δεδομένων του 2024 από τον ασφαλισμένο στόλο της Hellas Direct, η πλειονότητα των τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνει σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού. Για να μιλήσουμε και με αριθμούς, το 54% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο και το 60% των ατυχημάτων με μηχανή καταγράφονται μέσα σε αυτήν τη μικρή ακτίνα, που πολλοί θεωρούμε απόλυτα ασφαλή.

Αντίθετα, στις διαδρομές που οι περισσότεροι θεωρούμε επικίνδυνες –άνω των 50 χιλιομέτρων- συμβαίνει μόλις το 13% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο. Και αυτό γιατί εκεί είμαστε πιο προετοιμασμένοι, συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί. Στις καθημερινές κοντινές διαδρομές, όμως, λειτουργούμε σχεδόν αυτόματα. Η προσοχή μειώνεται και αυξάνεται η πιθανότητα ενός μικρού αλλά καθοριστικού λάθους.

Τι είδους ατυχήματα συμβαίνουν κοντά στο σπίτι;

Όσον αφορά τώρα στα είδη των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι μας, στη μεγάλη τους πλειονότητα, αφορούν μικρές συγκρούσεις σε χαμηλή ταχύτητα. Για αυτοκίνητα και μηχανές, τα πιο συχνά περιστατικά έχουν να κάνουν με «τρακαρίσματα» με σταθμευμένα οχήματα: 37,3% στα αυτοκίνητα και 34,4% στις μηχανές.

Παράλληλα, η μη τήρηση σωστών αποστάσεων στην οδήγηση είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία για τα αυτοκίνητα, ενώ στις μηχανές τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κατά την όπισθεν ή την αναστροφή –κινήσεις που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και μεγάλη προσοχή.

Όλα αυτά γιατί η καθημερινή επανάληψη της ίδιας διαδρομής κάνει τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί μηχανικά. Δεν καταγράφουμε προσεκτικά τις λεπτομέρειες του δρόμου και αποκτούμε μία λανθασμένη βεβαιότητα ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Κι όμως, μια ματιά στο κινητό, ένα στιγμιαίο βλέμμα στον καθρέφτη, μια λάθος εκτίμηση απόστασης ή μια βιαστική αναστροφή αρκούν για να προκαλέσουν ένα ατύχημα.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι διαδρομές κοντά στο σπίτι μας απαιτούν προσοχή ισάξια - και πολλές φορές μεγαλύτερη- από αυτήν που δίνουμε σε μια πιο μακρινή διαδρομή. Γι’ αυτό, μικρές και απλές οδηγικές συνήθειες μπορούν να αποτρέψουν το μεγάλο ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων.

Από τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από τα υπόλοιπα οχήματα και τον σχολαστικό έλεγχο των καθρεφτών πριν από όπισθεν ή αναστροφή μέχρι τη χρήση ζώνης ή κράνους σε κάθε διαδρομή, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι και, φυσικά, την αποφυγή κάθε μορφής απόσπασης προσοχής, με κυριότερη την χρήση κινητού τηλεφώνου, όλα μπορούν να συντελέσουν στη διαμόρφωση ασφαλέστερων δρόμων για όλους.

