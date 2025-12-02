Αναπτυξιακός Νόμος: Ξεκινά η υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων

Οι αιτήσεις αφορούν επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, στα καθεστώτα της Μεταποίησης Α’ και Β’ Κύκλου, του Τουρισμού Α’ και Β’ Κύκλου, της Αγροδιατροφής και της Γενικής Επιχειρηματικότητας 360°, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αίτημα ελέγχου.

