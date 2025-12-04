Κακοκαιρία Byron - Κολυδάς: «Γιατί τα φρεάτια πετάνε το νερό προς τα πάνω»

Με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε γιατί πολλά φρεάτια «έσκασαν» σήμερα λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος «τα φρεάτια “πετάνε” νερό προς τα πάνω όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί.

Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω. Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.

Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται, ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα».