Κέντρο Αθήνας: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, οι αρχές.
Ο αποκλεισμός του δρόμου ισχύει από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος και κρίθηκε απαραίτητος προκειμένου να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.
