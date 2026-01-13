Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο παιδιά με γρίπη - Νοσηλεύεται περισταστικό με επιπλοκή μυοσίτιδας

Αρκετά είναι τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με γρίπη, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά με επιπλοκές, όπως η μυοσίτιδα.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του thesspost.gr, στην πόλη καταγράφεται «έκρηξη» των κρουσμάτων της ίωσης μετά τις γιορτές, με τις κοινωνικές επαφές και τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια να παίζουν καθοριστικό ρόλο γι'αυτή την αύξηση.

Μιλώντας στο τοπικόμέσο η παιδίατρος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και εκπαιδευτής-ελεγκτής γιατρός ΕΟΔΥ στο υποέργο 5, Όλγα Τζέτζη ανέφερε πως «υπάρχουν αρκετά παιδιά που νοσούν από γρίπη και νοσηλεύονται. Μεταξύ αυτών στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και περιστατικά επιπλοκών που έχουν προκύψει από την γρίπη, όπως η μυοσίτιδα, η οποία είναι συνηθισμένη επιπλοκή της γρίπης, και είναι μια φλεγμονώδης διαταραχή που επηρεάζουν τους μύες του σώματος, προκαλώντας σταδιακή εξασθένιση και αδυναμία».

Αυξημένα τα κρούσματα φέτος

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τη φετινή χρονιά καταγράφονται περισσότερα κρούσματα σε σχέση με πέρυσι. Κυρίαρχο στέλεχος παραμένει η γρίπη τύπου Α, χωρίς όμως να λείπουν και άλλα νοσήματα. Στα ιατρεία καταγράφονται παράλληλα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, ιογενών ρινοφαρυγγίτιδων, στρεπτοκοκκικών φαρυγγίτιδων, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), καθώς και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, εξηγεί η παιδίατρος.

Η αυξημένη μετάδοση των ιώσεων αποτυπώνεται και στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, όπου καθημερινά πολίτες προμηθεύονται αντιικά φάρμακα, καταπραϋντικά σκευάσματα και self test. Όπως επισημαίνει στο ThessPost.gr, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, η έξαρση είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και συνεχίζεται με ένταση. «Κυκλοφορεί πολύ γρίπη αλλά και πολλές άλλες ιώσεις, κυρίως του αναπνευστικού. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, όμως φέτος είναι πιο έντονο, με περισσότερα κρούσματα και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα», σημειώνει.

