Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο - Έπεσαν πυροβολισμοί

Ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/1) σε ενεχυροδανειστήριο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο κατάστημα. Ένας εκ των δραστών φέρεται να πυροβόλησε... κατα λάθος ενώ έσκυβε για να μαζέψει πράγματα. Εξετάζεται εάν υπήρχαν συνεργοί που περίμεναν έξω από το κατάστημα τους δύο δράστες.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό από τον πυροβολισμό. Οι δύο δράστες έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

