Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος με 2 πιστόλια και πλαστό δίπλωμα οδήγησης

Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα, που είχε στην κατοχή του 2 πιστόλια, αναδιπλούμενο σουγιά και πλαστό δίπλωμα οδήγησης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίας στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί που περιπολούσαν το βράδυ της Τρίτης στο Παλαιό Φάληρο εντόπισαν το όχημα του 56χρονου το οποίο έκριναν ότι κινήθηκε ύποπτα.

Τότε του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο 56χρονος ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του και κατά την έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πιστόλια με τρία φυσίγγια, δύο γεμιστήρες, αναδιπλούμενο σουγιά και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Τα πιστόλια, ο σουγιάς και οι γεμιστήρες που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος. ΕΛ.ΑΣ.

Ο 56χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης