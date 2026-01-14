Ιταλία: Συνελήφθη 27χρονος babysitter για παιδεραστία - Βρέθηκαν βίντεο με κακοποιήσεις παιδιών

Οι σοκαριστικές εικόνες αποκαλύφθηκαν σε δύο υπολογιστές και δύο κινητά τηλέφωνα του 27χρονου

Newsbomb

Ιταλία: Συνελήφθη 27χρονος babysitter για παιδεραστία - Βρέθηκαν βίντεο με κακοποιήσεις παιδιών
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 27χρονος babysitter συνελήφθη για παιδεραστία, καθώς είχε καταγράψει σε βίντεο τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ακόμη και 5 ετών. Οι σοκαριστικές αυτές εικόνες βρέθηκαν σε δύο υπολογιστές και δύο κινητά του. Μαζί με αυτά, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες που είχαν κατέβει από το διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα στο σπίτι που διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Βενετίας, η οποία είχε αναθέσει στην ομάδα Mobile της Πάδοβα να παρέμβει στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο υπολογιστές, όπου οι πρώτες αναλύσεις αποκάλυψαν την αδιανόητη φρίκη.

Στις συσκευές του 27χρονου βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με παιδική πορνογραφία. Μερικά φαίνεται να είχαν κατέβει πρόσφατα από το διαδίκτυο, ενώ εκατοντάδες εικόνες και βίντεο ήταν αυτοπαραγόμενα με τις ίδιες τις κατασχεμένες συσκευές. Σε πολλά από αυτά εμφανιζόταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις με πολύ μικρά παιδιά.

baby-sitter-1.jpg

Unsplash

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η παραγωγή και η συλλογή του περιεχομένου μπορεί να χρονολογείται τουλάχιστον από το 2019, περίοδο κατά την οποία ο 27χρονος φέρεται να άρχισε να εργάζεται ως baby sitter.

Ο νεαρός βρίσκεται τώρα στη φυλακή, εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας για την επικύρωση της σύλληψης και της απόφασης του δικαστή σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

baby-sitter-2.jpg

Unsplash

Οι έρευνες της αστυνομίας θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες με την ενδελεχή ανάλυση των κατασχεθέντων ηλεκτρονικών συσκευών και με το ευαίσθητο έργο της ταυτοποίησης των πολυάριθμων μικρών θυμάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περαιτέρω ευθύνες και να ανακατασκευαστεί ολόκληρο το δίκτυο επαφών του υπόπτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Πρέπει να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό, αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ: «Έγινε ΣΥΡΙΖΑ και υπερασπίζεται το αφήγημα του Αραχωβίτη»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει στο Λονδίνο αλλά η βασιλική οικογένεια θα είναι... στη Σκωτία

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Φρουροί της Επανάστασης: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ΗΠΑ και Ισραήλ

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Συνελήφθη 27χρονος babysitter για παιδεραστία - Βρέθηκαν βίντεο με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Δύο γκολ σε 15 λεπτά με Μύθου και Οζντόεφ ο «Δικέφαλος του Βορρά»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέος γύρος ερευνών με θερμικές κάμερες και drones για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού

19:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights του προημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδας

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων

19:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παγώνει την έκδοση βίζας για 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και του Ιράν

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Αποσύρουν δυνάμεις από το Κατάρ και οι Βρετανοί μετά την προειδοποίηση του Ιράν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κάθειρξη σε 28χρονο που πάτησε με το αυτοκίνητο δύο φορές 63χρονο – Πίστευε ότι είχε σχέση με την σύντροφό του

19:09LIFESTYLE

Αθώα η Κιάρα Φεράνι για το σκάνδαλο «Pandorogate»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Την έναρξη της 2ης φάσης της εκεχειρίας ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ - Θέλουν αφοπλισμό της Χαμάς

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: «Παλικάρι» από την Κρήτη! Πήρε μεγάλη πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία στέλνει στρατιώτες στη Γροιλανδία, μετά τις απειλές Τραμπ

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1 (τελικό): Μεγάλη πρόκριση για τους Κρητικούς με γκολ του Σαλσέδο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Νέο «χειρόφρενο» την Πέμπτη - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Δύο γκολ σε 15 λεπτά με Μύθου και Οζντόεφ ο «Δικέφαλος του Βορρά»

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πλήγμα του Τραμπ κατά του Ιράν, «πιθανό στις επόμενες 24 ώρες», προειδοποιούν αξιωματούχοι

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Σκίζει» τα κύματα λίγο πριν την άφιξή της στην Ελλάδα η πρώτη Belharra - Εντυπωσιακές εικόνες

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Αραχωβίτης: «Δεν είμαι εισαγγελέας για να κρίνω»

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο για τις ρευματοκλοπές: Είχαν παράνομα 420 μέτρα καλωδίων - 10 συλλήψεις

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ