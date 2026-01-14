Ιταλία: Συνελήφθη 27χρονος babysitter για παιδεραστία - Βρέθηκαν βίντεο με κακοποιήσεις παιδιών

Ένας 27χρονος babysitter συνελήφθη για παιδεραστία, καθώς είχε καταγράψει σε βίντεο τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ακόμη και 5 ετών. Οι σοκαριστικές αυτές εικόνες βρέθηκαν σε δύο υπολογιστές και δύο κινητά του. Μαζί με αυτά, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες που είχαν κατέβει από το διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα στο σπίτι που διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Βενετίας, η οποία είχε αναθέσει στην ομάδα Mobile της Πάδοβα να παρέμβει στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο υπολογιστές, όπου οι πρώτες αναλύσεις αποκάλυψαν την αδιανόητη φρίκη.

Στις συσκευές του 27χρονου βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με παιδική πορνογραφία. Μερικά φαίνεται να είχαν κατέβει πρόσφατα από το διαδίκτυο, ενώ εκατοντάδες εικόνες και βίντεο ήταν αυτοπαραγόμενα με τις ίδιες τις κατασχεμένες συσκευές. Σε πολλά από αυτά εμφανιζόταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις με πολύ μικρά παιδιά.

Unsplash

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η παραγωγή και η συλλογή του περιεχομένου μπορεί να χρονολογείται τουλάχιστον από το 2019, περίοδο κατά την οποία ο 27χρονος φέρεται να άρχισε να εργάζεται ως baby sitter.

Ο νεαρός βρίσκεται τώρα στη φυλακή, εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας για την επικύρωση της σύλληψης και της απόφασης του δικαστή σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Unsplash

Οι έρευνες της αστυνομίας θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες με την ενδελεχή ανάλυση των κατασχεθέντων ηλεκτρονικών συσκευών και με το ευαίσθητο έργο της ταυτοποίησης των πολυάριθμων μικρών θυμάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περαιτέρω ευθύνες και να ανακατασκευαστεί ολόκληρο το δίκτυο επαφών του υπόπτου.

