Βρετανία: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδόφιλου ροκ σταρ μέσα στη φυλακή

Δύο άνδρες συνελήφθησαν και κρατούνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία, μετά το θάνατο στη φυλακή του πρώην τραγουδιστή των Lostprophets και καταδικασμένου για κακοποίηση ανηλίκων, Ίαν Γουότκινς.

Ο 48χρονος Γουότκινς εξέτιε ποινή κάθειρξης 29 ετών στην HMP Wakefield, με επιπλέον έξι χρόνια υπό επιτήρηση, αφού είχε ομολογήσει σειρά σεξουαλικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα βιασμού βρέφους. Συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, μετά από έρευνα για ναρκωτικά στο σπίτι του στο Πόντιπριθ, κατά την οποία κατασχέθηκαν δεκάδες υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικές αρχές του Γουέστ Γιόρκσαϊρ ανέφεραν: «Οι ντετέκτιβ έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο ενός άνδρα στην HMP Wakefield. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κάλεσαν την αστυνομία στις 9:39 το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, αναφέροντας σοβαρή επίθεση σε κρατούμενο. Ο άνδρας, ηλικίας 48 ετών, εντοπίστηκε με βαριά τραύματα και, παρά την ιατρική φροντίδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου. Δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 43 ετών, συνελήφθησαν και κρατούνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία».

Επίθεση με μαχαίρι

Πηγές επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο PA πως ο Γουότκινς δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενο το πρωί του Σαββάτου. Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φυλακών δήλωσε πως δεν μπορούν να κάνουν περαιτέρω σχόλια όσο η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Ο Γουότκινς είχε δεχθεί επίθεση και το 2023 στην ίδια φυλακή, όταν φέρεται να κρατήθηκε όμηρος από τρεις συγκρατούμενους για έξι ώρες, προτού επέμβουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Τότε είχε υποστεί τραύματα που δεν απείλησαν τη ζωή του.

Κατά την καταδίκη του στο Κακουργιοδικείο του Κάρντιφ, ο δικαστής είχε επιβάλει παρατεταμένη ποινή φυλάκισης, αναφέροντας πως τα εγκλήματά το «άγγιξαν πρωτόγνωρα επίπεδα διαστροφής».

Το 2019, όταν βρέθηκε με κινητό τηλέφωνο εντός της φυλακής, ο Γουότκινς είχε πει στο δικαστήριο ότι μοιράζεται τα κελιά με «δολοφόνους, μαζικούς δολοφόνους, βιαστές, παιδεραστές, κατά συρροή δολοφόνους – τους χειρότερους από τους χειρότερους».