Η νέα εποχή της Allwyn «υπογράφει» το μέλλον του ΟΠΑΠ

Η εταιρεία αλλάζει από σήμερα εμπορική επωνυμία διατηρώντας αναλλοίωτα το DNA της και τα δημοφιλή παιχνίδια της –  Έρχονται αναβαθμισμένες εμπειρίες διασκέδασης για τους πελάτες στα καταστήματα και τις online πλατφόρμες

Newsbomb

Η νέα εποχή της Allwyn «υπογράφει» το μέλλον του ΟΠΑΠ
Τα κεντρικά γραφεία της Allwyn στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από σήμερα, ο ΟΠΑΠ προχωρά στο rebranding του και υιοθετεί επίσημα τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn. Η αλλαγή του brand σηματοδοτεί μια νέα φάση εξέλιξης και ανάπτυξης, στην οποία η αναβάθμιση της εμπειρίας διασκέδασης του πελάτη μπαίνει σε πρώτο πλάνο, αξιοποιώντας τη δύναμη της ψηφιοποίησης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η έναρξη μιας νέας εποχής

Το rebranding σε Allwyn αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή του ΟΠΑΠ, η οποία θα προσφέρει συναρπαστικότερες εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις για τους πελάτες, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι. Συνολικά, υλοποιείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που εστιάζει σε νέες, βελτιωμένες και digital-first προτάσεις, real-time ανταμοιβές, αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων, των online πλατφορμών και των apps της εταιρείας.

Το rebranding του ΟΠΑΠ, με την αξιοποίηση του σύγχρονου, διεθνούς και «φρέσκου» brand της Allwyn, «τροφοδοτεί» τη συνολική εξέλιξη της εταιρείας. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσής της με τους πελάτες – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές – και την ανταπόκριση στις ολοένα και εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες τους.

2.jpg

Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn

Το rebranding στην πράξη

Η εποχή της Allwyn ξεκινά με σεβασμό στο ισχυρό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ. Η εμπορική επωνυμία αλλάζει, αλλά το DNA και η κληρονομιά της εταιρείας παραμένουν αναλλοίωτα!

Ειδικότερα, το rebranding σε Allwyn δεν αλλάζει την ονομασία και την ταυτότητα των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.). Τα παιχνίδια που οι πελάτες εμπιστεύονται και αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, με υπεύθυνο τρόπο.

Αναλλοίωτη θα παραμείνει και η εστίαση της εταιρείας στην κοινωνική προσφορά, μέσα από ακόμα μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Ταυτόχρονα, η προστασία των παικτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, μέσα από την εφαρμογή ενός εκτενούς πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα των αθλητικών χορηγιών συνεχίζονται δυναμικά, ενώ θα αξιοποιηθούν περαιτέρω διεθνείς καινοτομίες και παγκόσμιες συνεργασίες της Allwyn, όπως οι χορηγίες της στην Formula 1 και την ομάδα της McLaren, που έχουν ήδη προσφέρει συγκινήσεις στο ελληνικό κοινό.

3.jpg

Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn

Το νέο Allwyn.gr και το rebranding καταστημάτων και apps

Το brand της Allwyn είναι πλέον άμεσα ορατό σε διάφορα σημεία επαφής με τους πελάτες (π.χ. λογότυπο, πινακίδες, διαδικτυακές σελίδες κλπ.).

Ήδη στον «αέρα» βρίσκεται το Allwyn.gr, το νέο website της εταιρείας. Το Allwyn.gr είναι ένας μοναδικός online κόμβος διασκέδασης, στον οποίο οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν όλη την εμπειρία που προσφέρει η Allwyn. Ειδικότερα, στο νέο website, που αντικαθιστά τα Opap.gr και Opaponline.gr, οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η εποχή της Allwyn. Επίσης, το brand της Allwyn είναι ήδη εμφανές και στα παικτικά και loyalty apps της εταιρείας για φορητές συσκευές.

4.jpg

Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn

Ακόμη, τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn έκαναν την εμφάνιση τους σήμερα, σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το rebranding των καταστημάτων δίνει το έναυσμα για τη συνολική αναβάθμιση του δικτύου, με αιχμή την τεχνολογία, την καινοτομία και το ψηφιακό παιχνίδι. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας και της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026.

5.jpg

Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn

Η Allwyn διεθνώς

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει στις λοταρίες και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται από το 2013, όταν και πραγματοποίησε την επένδυσή της στον ΟΠΑΠ, υποστηρίζοντας έμπρακτα την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρείας.

6.jpg

Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ανά τον κόσμο, η Allwyn δίνει έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης (casual gaming).

7.jpg

Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ελ Κααμπί με Λεβερκούζεν

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Gov.gr Wallet: Τι αλλάζει αν σας πάρουν το δίπλωμα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο 16χρονος – Δίνει μάχη για τη ζωή του

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για ζημιά στις σιδηρογραμμές, εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες - Βίντεο μέσα από το τρένο

17:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Μαβίλη:Ένα νέο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Ο Βασιλιάς Φελίπε εκφράζει την βαθιά του θλίψη από την Αθήνα

17:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερο το μοντέλο από την εγκληματική οργάνωση με τις ληστείες σε μίνι μάρκετ

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup: Να φέρουμε απτά και γρήγορα αποτελέσματα

17:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Στη φυλακή για δύο μήνες ο μεθυσμένος οδηγός που έπεσε πάνω σε περιπολικό

17:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τυχεροπούλου: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση του εθνικού αποθέματος» - Δίκη πρώην στελεχών του οργανισμού σε εξέλιξη

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν προπονήθηκαν Ναν και Μήτογλου ενόψει Μπασκόνια - Μέσα ο Ρογκαβόπουλος

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθετη στάση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών ΝΕΑΡ απέναντι στις αναφορές Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Λεκορνί θα επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Νεκρά 13 παιδιά

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Ε.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Τρεις τραυματίες

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες - Βίντεο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη καθίζηση μετά τις κακοκαιρίες στη Μικροσπηλιά Τζουμέρκων - Aναμένονται γεωλόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Νεκρά 13 παιδιά

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ένα χρόνο γάμου

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Άγρια ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί - Τον μαχαίρωσαν και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών - Παρών ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Από εμπρησμό η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών - Ο ύποπτος έχει συλληφθεί 30 φορές για διάφορα αδικήματα - Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της ψυχρής εισβολής – Ποια θα είναι η δυσκολότερη μέρα της κακοκαιρίας

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Μαζική δηλητηρίαση σε παιδικό σταθμό της Ιερουσαλήμ - Νεκρά δύο νήπια, 55 με αναπνευστικά

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Προσωρινή παύση στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για ζημιά στις σιδηρογραμμές, εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες - Βίντεο μέσα από το τρένο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ