Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο

Έχουν ήδη φύγει 40 φορτηγά - Στις 14:00 αναμένεται να διακοπεί εκ νέου η κυκλοφορία των φορτηγών 

Στιγμιότυπο της Γέφυρας Ρίο - Αντίρριο 

Eurokinissi/ Αρχείου
Αποκαθίσταται προσωρινά η κυκλοφορία των φορτηγών που δεν μεταφέρουν φορτίο στην Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Σύμφωνα με το tempo24.gr έχουν ήδη φύγει περίπου 40 φορτηγά, οι οδηγοί των οποίων είχαν εγκλωβιστεί και ταλαιπωρηθεί για αρκετές ώρες.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η κυκλοφορία των φορτηγών αναμένεται να διακοπεί εκ νέου περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο

