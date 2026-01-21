Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο

Αποκαθίσταται προσωρινά η κυκλοφορία των φορτηγών που δεν μεταφέρουν φορτίο στην Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Σύμφωνα με το tempo24.gr έχουν ήδη φύγει περίπου 40 φορτηγά, οι οδηγοί των οποίων είχαν εγκλωβιστεί και ταλαιπωρηθεί για αρκετές ώρες.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η κυκλοφορία των φορτηγών αναμένεται να διακοπεί εκ νέου περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

