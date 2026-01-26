Ο άνθρωπος που κατάφερε να εξαπατήσει τη Ζάκυνθο: Παρίστανε για χρόνια παλαίμαχο άσο της Γιουνάιτεντ

Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία όταν από τη Ζάκυνθο έγινε γνωστός ο θάνατος ενός παλαίμαχου άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό νησί.

