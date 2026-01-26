Σέρρες: Η καθηγήτρια πήγε γάτο στο σχολείο και έλεγε στους μαθητές πως είναι ο... πατέρας της

Νέες αποκαλύψεις για το... βίο της καθηγήτριας και διευθύντριας γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία φίμωσε μαθητή.

Σύμφωνα με το MEGA, προ ημερών η εν λόγω καθηγήτρια, η οποία τέθηκε σε αργία μετά από την αδιανόητη κίνησή της να φιμώσει μαθητή της, είχε πάει έναν γάτο στο σχολείο και ζήτησε από τα παιδιά να προσέχουν το ζώο γιατί είναι η μετενσάρκωση του... πατέρα της!

Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει το μεσημέρι της Κυριακής το Newsbomb.gr, έχει γίνει έγγραφη καταγγελία από άλλη καθηγήτρια για χειροδικία της διευθύντριας εναντίον της.

Έκαναν αιτήσεις για να φύγουν από το σχολείο οι καθηγητές

Χαρακτηριστικά, όπως είπε ο γονέας «ήθελαν να αφήσουν ένα σχολείο... φιλέτο, με μόλις 57 μαθητές και μόλις 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, για να πάνε σε σχολείο μία ώρα μακριά από το σπίτι τους, έτσι ώστε να γλιτώσουν από αυτήν την κατάσταση».

Ο πατέρας του μαθητή του Γυμνασίου του Νέου Σουλίου Σερρών, είπε ότι και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, κατανοούν ότι μπορεί το συμβάν να ξεκίνησε ως πλάκα, παρότι γνώριζαν για το... βεβαρημένο παρελθόν της διευθύντριας. Ωστόσο, όταν άρχισε να γίνεται πιεστική και να ξεπερνά την λεπτή γραμμή ανάμεσα στην «πλάκα» και τον σχολικό εκφοβισμό, κατάλαβαν ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς κι ότι ήταν μη αναστρέψιμη.

«Και τα παιδιά στην αρχή πίστευαν ότι έκανε πλάκα, γιατί ξεκίνησε όντως ως πλάκα, με την καθηγήτρια να ζητά από τους μαθητές να συνετιστούν και να παρακολουθήσουν το μάθημα, αλλιώς θα τους επέπληττε. Ωστόσο, όταν έγινε το συμβάν, που έβαλε ταινία στον μαθητή και έβαλε να του δέσουν και τα χέρια, αλλά το συνέχισε, όχι μόνο στην τάξη, αλλά και την επομένη, με την ατάκα της στο προαύλιο "θα σε κάνω μούμια", τότε όλοι κατάλαβαν ότι η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο».

Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών.