Μεγάλη συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε το kariera.gr την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Met Hotel, τελώντας υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εφετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε στον κλάδο της Φιλοξενίας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, και έφερε σε επαφή περισσότερους από 800 υποψηφίους με διακεκριμένους εργοδότες της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνολικά πάνω από 8.000 ατομικές συνεντεύξεις εργασίας με εκπροσώπους από 45 και πλέον σημαντικές εταιρείες του τουριστικού κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι ανακάλυψαν νέες προοπτικές σταδιοδρομίας και έλαβαν καθοδήγηση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, παρακολούθησαν εξειδικευμένα workshops και ομιλίες από διακεκριμένους επαγγελματίες του HR και ηγετικές προσωπικότητες της αγοράς.

Ο Χρήστος Κουρουκλής, Head of Sales Ho.Re.Ca στο kariera.gr, δήλωσε ότι «οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αξία τους ως ο συνδετικός κρίκος της τουριστικής αγοράς. Οι υποψήφιοι εντυπωσίασαν με την ετοιμότητά τους, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας σε κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο στόχος μας επετεύχθη για άλλη μια χρονιά: φέραμε σε επαφή τους επαγγελματίες του αύριο με τους εργοδότες του σήμερα, δημιουργώντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη, νέα τουριστική σεζόν».

Στο ίδιο πλαίσιο, οι εκπρόσωποι των εταιρειών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των υποψηφίων και την αρτιότητα της οργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η Ιωάννα Χατζηαγγελάκη, HR Executive του One&Only Kéa Island σε συζήτηση σχετικά με το Employer Branding, ανέδειξε τη σημασία του, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά εργασίας, σημειώνοντας πως η πρώτη εντύπωση ενός υποψηφίου διαμορφώνεται πολύ πριν το στάδιο της συνέντευξης. Υπογράμμισε επίσης, ότι η καλή φήμη μιας εταιρείας αποτελεί «κλειδί» για την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων, τη μείωση του κόστους προσλήψεων και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων. Παράλληλα, επεσήμανε πως η οικοδόμηση μιας αυθεντικής εταιρικής ταυτότητας απαιτεί ισχυρή ψηφιακή παρουσία, προβολή της κουλτούρας μέσα από πραγματικές ιστορίες ανθρώπων στα social media και ενεργή συμμετοχή σε δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες του οργανισμού.

Η δυναμική παρουσία των επιχειρήσεων και η ενθουσιώδης ανταπόκριση των συμμετεχόντων ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού σε έναν θεσμό που συμβάλλει ουσιαστικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εργοδοτών και ταλαντούχων επαγγελματιών. Το kariera.gr ανανεώνει το ραντεβού του με τον τουριστικό κλάδο για τις επόμενες προγραμματισμένες δράσεις του, εστιάζοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης σε έναν από τους πλέον ζωτικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο Τζερόμ Κόλσον, Γενικός Διευθυντής του One&Only Kéa Island, δήλωσε: «Ήταν μεγάλη χαρά να βλέπουμε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον από τους νέους επαγγελματίες που συναντήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού επιβεβαιώνουν ότι το μέλλον του τουρισμού είναι φωτεινό, και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηγετών του κλάδου».