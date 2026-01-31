Σε κλίμα οδύνης οι Φιλιάτες αποχαιρέτησαν τον δήμαρχό τους

Τον Δήμαρχό τους αποχαιρέτισαν στις Φιλιάτες εκατοντάδες κάτοικοι από κάθε γωνιά της ακριτικής άνθρωποι της αυτοδιοίκησης από όλη την Ήπειρο, εκπρόσωποι αρχών και φορέων ήταν εκεί.

Ο θάνατος του δημάρχου Φιλιατών σε ηλικία 69 ετών και μετά από μία γενναία μάχη που έδωσε προκάλεσε πόνο και βαθιά συγκίνηση.

Η νεκρώσιμη ακολουθία του Βασίλη Τζίγκου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους κόσμου, αιρετών, εκπροσώπων φορέων και απλών πολιτών που έσπευσαν να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον Δήμο Φιλιατών με συνέπεια, αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του και να το συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι.

Σύμφωνα με την επιθυμία του και της οικογένειάς του, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα Φιλιατών.

Ο Βασίλης Τζίγκος είχε εκλεγεί το 2023 καταφέρνοντας τότε να εμπνεύσει ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους.. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την θητεία του. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο και το χρέος που έχουν όλοι οι συνεργάτες του , να συνεχίσουν το όραμά του, είναι βαρύ.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

