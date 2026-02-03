Έφυγε από τη ζωή η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισα της Κρήτης

Θλίψη επικρατεί στον χώρο της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, για τον θάνατο της πρώτης γυναίκας λυράρισας που ανέδειξε η Κρήτη.

Η Ασπασία Παπαδάκη που τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, έφυγε σε ηλικία 94 ετών, έχοντας πολύχρονη προσφορά στην κρητική μουσική.

Ποια ήταν η Ασπασία Παπαδάκη

Η Ασπασία Παπαδάκη, γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Πλάκα της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων. Η οικογένειά της έχει να επιδείξει έναν πλούσιο κατάλογο με λαϊκούς μουσικούς, βιολάτορες, λυράρηδες, λαουτιέρηδες και τραγουδιστές.

Ο πατέρας της Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και ήταν αδελφός του ξακουστού λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού.

Ο αδελφός της Παύλος σπουδαίος λαουτιέρης και τραγουδιστής ήταν συνεργάτης από το ξεκίνημα της.

Η Ασπασία είναι η πρώτη γυναίκα λυράρισσα που έχει να παρουσιάσει η Κρήτη.

Τα πρώτα βήματα στη μουσική

Σε ηλικία 14 ετών κατασκεύασε μόνη της την πρώτη της λύρα και αρχίζει να μαθαίνει. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες άρχισε να παίζει τους πρώτους της σκοπούς. Βλέποντας η μητέρα της – ο πατέρας της είχε πεθάνει – ότι η Ασπασία είχε πάρει στα σοβαρά τη λύρα, άρχισε να αντιδρά λέγοντας ότι δεν είναι όμορφο για μια γυναίκα να παίζει λύρα και ότι η λύρα είναι μόνο για τους άντρες. Μάλιστα για να την μεταπείσει της αγοράζει ένα βιολί. Με αυτό το βιολί έμαθε να παίζει και μάλιστα συνέχισε μέχρι και το 1959.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1960 έρχεται με τον αδερφό της Παύλο και μένουν μόνιμα στα Χανιά. Η ευκαιρία να ξαναπιάσει και πάλι τη λύρα της δόθηκε όταν καλεσμένη με τον αδερφό της του Ρ/Σ Χανίων για ηχογράφηση εκπομπής, τους απέκλεισαν γιατί ήθελαν συγκρότημα με λύρα και όχι με βιολί. Αυτό το περιστατικό ήταν η αρχή, γιατί στη συνέχεια η Ασπασία παρατάει το βιολί και πιάνει τη λύρα.

Έκτοτε αφιερώθηκε αποκλειστικά σ’ αυτήν.

Ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1962 σε δίσκο 45″ το Συρτό με τίτλο Παράξενο Πουλί. Με τον αδερφό της Παύλο, που την συνοδεύει πάντα με το λαούτο, έχουν κάνει πολυάριθμες εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Βαγγέλη Ζαμπετουλάκη συνεργάστηκαν στους περισσότερους απο τους δίσκους του.

Τα συλληπητήρια του Δήμαρχου Αποκορώνου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της Ασπασίας Παπαδάκη εξέδωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης:

«Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Αποκορώνου αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη, μια σπουδαία μορφή της κρητικής μουσικής και μια γυναίκα που τίμησε τον τόπο μας με το έργο και τη στάση ζωής της. Καταγόμενη από την Πλάκα Αποκορώνου, υπήρξε βιολατόρισσα, λυράρισσα και συνθέτρια με ουσιαστική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών κατασκεύασε μόνη της την πρώτη της λύρα, ανοίγοντας τον δικό της δρόμο σε μια εποχή που η παρουσία γυναικών στη λύρα ήταν σπάνια. Με ταλέντο, πείσμα και ήθος έσπασε στερεότυπα και ενέπνευσε τις νεότερες γενιές.

Γεννημένη σε οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες, κόρη του Φραγκιού Παπαδάκη και ανιψιά του Μιχάλη Παπαδάκη (Πλακιανού), μεγάλωσε μέσα στην αυθεντική παράδοση. Μαζί με τον αδελφό της, Παύλο Παπαδάκη, χάραξε μια πορεία με σεβασμό και δημιουργικότητα.

Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό για την Κρήτη και ιδιαίτερα για τον Αποκόρωνα. Η παρακαταθήκη της, όμως, παραμένει ζωντανή στο έργο της και στη συλλογική μνήμη του τόπου μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κρητικής γης που θα τη σκεπάσει».

