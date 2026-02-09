Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Eurokinissi

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το πρωί της Δευτέρας (9/2) σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες Αττικής.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, την Λ. Κηφισίας, τη Λ. Ποσειδώνος, την Αττική Οδό αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο.

kinisi.jpg

Αναλυτικά, σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αθηνών προβλήματα εντοπίζονται στους παρακάτω οδικούς άξονες:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
  • Πέτρου Ράλλη
  • Μεσογείων
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Καλλιρρόης
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Σταδίου
  • Βασ. ΑμαλίαςΑχιλλέως /Μάρνη
  • Λ. Βεΐκου
  • Λ. Ηλιουπόλεως
  • Λιμάνι Πειραιά
  • Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
  • Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)
  • Βάρης-Κορωπίου
  • Αττική Οδός
  • Λ.Σχιστου

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 20΄-25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.

Οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Λαμίας σημειώνονται λόγο τροχαίου που σημειώθηκε στο σημείο όταν αυτοκίνητο έπεσε πίσω από φορτηγό, με αποτέλεσμα να προκληυθούν υλικές ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες:

trohaio.jpg
troxaio1.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς – Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Πληροφορίες Newsbomb.gr: Συνάντηση Ζαχαράκη - πρύτανη εντός της ημέρας

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα υποδέχεται το Σεληνιακό Νέο Έτος με ρομπότ να… χορεύουν – Δείτε βίντεο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης

09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Γαλεντίνας: Τι είναι και πώς μπορείτε να την γιορτάσετε με τις φίλες σας

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Καταδίκη 20 ετών φυλάκισης σε επικριτή της Κίνας και βαρόνο των μίντια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Δεν ήμουν ο οδηγός της λέμβου, τον είχα πλάτη», λέει ο Μαροκινός διακινητής

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Με θετική προσέγγιση, απάντηση σε τυχόν προκλήσεις και σαφή μηνύματα η συνάντηση στην Άγκυρα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα πολυετής ποινή φυλάκισης για τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί – Σε απεργία πείνας η 53χρονη

08:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διάλογος χωρίς αυταπάτες - Τι θέλουν να αποφύγουν Αθήνα και Άγκυρα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη στο λιμάνι Ρεθύμνου – Δύο συλλήψεις

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ