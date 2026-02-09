Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το πρωί της Δευτέρας (9/2) σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες Αττικής.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, την Λ. Κηφισίας, τη Λ. Ποσειδώνος, την Αττική Οδό αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αθηνών προβλήματα εντοπίζονται στους παρακάτω οδικούς άξονες:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισού (-κάθοδος)

Πέτρου Ράλλη

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. ΑμαλίαςΑχιλλέως /Μάρνη

Λ. Βεΐκου

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)

Βάρης-Κορωπίου

Αττική Οδός

Λ.Σχιστου

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 20΄-25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.

Οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Λαμίας σημειώνονται λόγο τροχαίου που σημειώθηκε στο σημείο όταν αυτοκίνητο έπεσε πίσω από φορτηγό, με αποτέλεσμα να προκληυθούν υλικές ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες: