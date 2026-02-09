Χίος: Αγρότης πυροβόλησε στον αέρα όταν επίδοξοι κλέφτες εισήλθαν στο χωράφι του - Ένας τραυματίας

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Χίο, όταν πολίτης άνοιξε πυρ στον αέρα όταν αλλοδαποί εισήλθαν στο χωράφι του για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα.

Σε τέσσερις συλλήψεις, του αγρότη που δραστηριοποιείται στο Χαλκειός και τριών αλλοδαπών που ταυτοποιήθηκαν για κλοπή στο αγρόκτημά του προχώρησε η αστυνομία, σύμφωνα με το alithia.gr.

Ο αγρότης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αστυνομίας πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα, όταν εντόπισε το Σάββατο το απόγευμα τους αλλοδαπούς να μπαίνουν στο αγρόκτημά του.

Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι 3 αλλοδαποί ως εμπλεκόμενοι στην κλοπή και συνελήφθησαν, ενώ σ'αυτήν εμπλέκονται και άλλοι πέντε αλλοδαποί.

Σημειώνεται ότι ένας εκ των ταυτοποιηθέντων αλλοδαπών κατά τον χρόνο του περιστατικού, τραυματίστηκε από μεταλλικό σφαιρίδιο.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, κατασχέθηκαν 3 κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, διενεργείται προανάκριση για περιστατικό που έλαβε χώρα προχθές (07-02-2026) το απόγευμα, στην περιοχή του Χαλκειούς στη Χίο, ενώ ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους σε αυτό, ημεδαπός και -3- αλλοδαποί.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι -3- ταυτοποιηθέντες αλλοδαποί, από κοινού με -5- ακόμη άτομα (αλλοδαπούς) αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, μπήκαν σε αγρόκτημα ημεδαπού στην παραπάνω περιοχή, απ’ όπου αφαίρεσαν αγροτικά προϊόντα.

Όταν οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τον προαναφερόμενο ημεδαπό, ο τελευταίος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα.

Κατά τον χρόνο του περιστατικού, τραυματίστηκε από μεταλλικό σφαιρίδιο, ένας εκ των ταυτοποιηθέντων αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, κατασχέθηκαν –3- κυνηγετικά όπλα και -9- φυσίγγια. Τα εμπλεκόμενα στο περιστατικό άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν αρμοδίως».

