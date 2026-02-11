Έβγαλαν δύο εκατ. κλέβοντας ΙΧ και πουλώντας τα με πλαστά έγγραφα στην αγορά - Βίντεο-ντοκουμέντο

Σε δύο εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα κέρδη σπείρας που έκλεβε ΙΧ και τα πουλούσε στην αγορά με πλαστά έγγραφα.

Ήδη οι αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο, ενώ μέλος τους φέρεται να είναι και ένας κρατούμενος σε φυλακές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σπείρα δρούσε από το 2022 έχοντας κάνει 74 κλοπές οχημάτων και προτιμούσαν αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας.

Πώς δρούσε η σπείρα

Ο 41χρονος αρχηγός ήταν αυτός που πλαστογραφούσε τα έγγραφα και στη συνέχεια «έσπρωχνε» στην αγορά τα ΙΧ, ενώ 40χρονος διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων.

Παράλληλα, 38χρονος είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά.

Τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας προχωρούσαν στις κλοπές. Πάρκαραν τα αυτοκίνητα σε γειτονίες, περίμεναν αν θα εντοπιστούν απο τα θύματα μέσω σήματος GPS, στη συνέχεια έβαζαν πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στα διαλυτήρια. Επίσης αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Οι αρχές, από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρει 36 κλεμμένα οχήματα και 13 υβριδικές μπαταρίες.

