Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έλαβαν χώρα στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου στην Κρήτη , που συγκλονίστηκε από μια αιματηρή δολοφονία, η οποία σημειώθηκε το Σάββατο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, ένας 63χρονος άνδρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε στον 67χρονο αδερφό του με μαχαίρι.

Το θύμα δέχθηκε δύο πλήγματα, στην καρωτίδα και την κοιλιακή χώρα, που αποδείχθηκαν μοιραία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της πράξης του λόγω του αλκοόλ.

Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής

Τα δύο αδέρφια συγκατοικούσαν το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, καθώς το θύμα είχε επιστρέψει στο χωριό από το Ηράκλειο. Κι όμως, μια ασήμαντη αφορμή στάθηκε ικανή να πυροδοτήσει την ένταση που οδήγησε στη δολοφονία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Βιάννου και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι το επεισόδιο κλιμακώθηκε ραγδαία μέσα στην οικία τους. Όπως ανακοινώθηκε, ο δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μόλις συνέλθει από την κατάσταση μέθης. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το περιστατικό.

