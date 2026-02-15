Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» την Αττική - Πεύκο 25 μέτρων κατέρρευσε στην Αγία Παρασκευή

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, με την Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις. Αναστάτωση το πρωί στην Αγία Παρασκευή από την πτώση τεράστιου πεύκου σε αυλή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές ριπές ανέμου έπληξαν την Κυριακή (15/2) την Αττική, προκαλώντας σειρά περιστατικών με πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε από νωρίς σε αυξημένη επιφυλακή και μέχρι τις μεσημεριανές ώρες είχε δεχθεί τουλάχιστον 14 κλήσεις, κυρίως για κοπές και απομακρύνσεις δέντρων.

Τα περισσότερα συμβάντα καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Ηλιούπολη, η Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι.

Ιδιαίτερη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένα πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων κατέρρευσε αιφνιδιαστικά σε κήπο πολυκατοικίας.

Το ογκώδες δέντρο κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο του κτηρίου.