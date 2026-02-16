Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας

Το 2026, 425 επιχειρήσεις έλαβαν Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste HORECA Διάκριση για τις προσπάθειές τους στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Newsbomb

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας

 Στιγμιότυπο απο την απονομή Χρηματικών Διακρίσεων

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 13 Φεβρουαρίου 2026 και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Zero Waste HORECA Διακρίσεων, τιμώντας τις πρωτοβουλίες, την αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση των επιχειρήσεων-μελών του προγράμματος Zero Waste HORECA για τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2026. Το πρόγραμμα Zero Waste HORECA υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετρά σήμερα περισσότερα από 3.200 επιχειρήσεις – μέλη.

fwto-1.jpg

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, www.zerowastefuture.gr, οι επιχειρήσεις – μέλη μπορούν να εντοπίσουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους απόδοση, μέσω χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών, προσέλκυσης πελατών και βελτιωμένης κερδοφορίας.

fwto-2.jpg

Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ

Στη φετινή απονομή, 425 επιχειρήσεις-μέλη διακρίθηκαν με Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Zero Waste Διάκριση, για τις πρακτικές βιωσιμότητας που υιοθέτησαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, μετά από αξιολόγηση της 29μελούς επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας και οικονομικών και κοινωνικών φορέων Παράλληλα, 10 επιχειρήσεις επιβραβεύτηκαν με χρηματικό έπαθλο για τις εξαιρετικές τους Zero Waste πρωτοβουλίες.

fwto-3.jpg

Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης The Coca-Cola Company για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, ο οποίος υπογράμμισε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο, δίνοντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία και την έμπνευση να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της προσπάθειας και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλη τη χώρα».

fwto-4.jpg

Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής The Coca-Cola Company για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, στιγμιότυπο από απονομή διάκρισης

Η κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρόγραμμα Zero Waste HORECA και, κυρίως, για τις επιχειρήσεις που το κάνουν πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία. Η ανταπόκριση των καταναλωτών δείχνει ότι οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίζονται και εκτιμώνται, όπως επιβεβαίωσε η πρόσφατη μελέτη που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις του κλάδου που επενδύουν στη βιωσιμότητα. Οι Zero Waste HORECA Διακρίσεις έρχονται να αναδείξουν αυτήν την πορεία και να επιβραβεύσουν επιχειρήσεις που θέτουν υψηλά πρότυπα για τον κλάδο και συμβάλλουν ουσιαστικά σε ένα πιο καλύτερο, κοινό μέλλον για όλους».

fwto-5.jpg

Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, στιγμιότυπο από απονομή διάκρισης

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σημείωσε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου Φιλοξενίας και Καφεστίασης. Τα αποτελέσματα για το 2025 δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου και την συμβολή στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων».

fwto-7.jpg

Στιγμιότυπο απο την απονομή Χρηματικών Διακρίσεων

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στις φετινές ZERO WASTE HORECA Διακρίσεις θα ανακοινωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://zerowastefuture.gr/zero-waste-horeca-diakriseis-2024

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7χρονος μετά από τροχαίο

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κοινότητες λόγω της κακοκαιρίας

18:15LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο με τη Ζωή

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ φέρεται να ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Έκαναν ψεύτικη κηδεία για να μεταφέρουν λαθραίο ξυλοκάρβουνο, τους έπιασαν και δραπέτευσαν

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Καμία μυστική συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ στην Ελλάδα

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ, Σάκοτα κατά Final 8: «Δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής» - «Μέσα» Φλιώνης, Κατσίβελης

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τραυματισμένος κορμοράνος ζήτησε βοήθεια από νοσοκομείο... χτυπώντας την πόρτα - Δείτε φωτογραφίες

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πολυεθνική άσκηση «Orion 2026» με συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους - «Δεν είχαν άδεια», λέει ο δικηγόρος συγγενών των θυμάτων

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το ολλανδικό μοντέλο εργασίας: 4 ημέρες -δηλαδή 32 ώρες- την εβδομάδα, με τον ίδιο μισθό και υψηλή παραγωγικότητα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η «τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού που κατέληξε με το ΙΧ σε αυλή καταλύματος

17:37LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Το όνειρό της για μια ζωή μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ γίνεται πραγματικότητα

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Βεζένκοφ: «Αν νομίζεις ότι θα πάρεις Κύπελλο επειδή παίζεις Euroleague, είσαι γελασμένος»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έμβρυο με σπάνιο αγγειακό όγκο έλαβε θεραπεία ενδομητρίως - Ορόσημο για τον ιατρικό τομέα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, ζητά η Εισαγγελία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η «τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού που κατέληξε με το ΙΧ σε αυλή καταλύματος

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, ζητά η Εισαγγελία

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Οι 12 φωτογραφίες με τους 200 πατριώτες πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή «πολύ πιθανόν να είναι αυθεντικές» - Τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον συλλέκτη στο Βέλγιο

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κοινότητες λόγω της κακοκαιρίας

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

13:18LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τραυματισμένος κορμοράνος ζήτησε βοήθεια από νοσοκομείο... χτυπώντας την πόρτα - Δείτε φωτογραφίες

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το ολλανδικό μοντέλο εργασίας: 4 ημέρες -δηλαδή 32 ώρες- την εβδομάδα, με τον ίδιο μισθό και υψηλή παραγωγικότητα

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

13:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρίες και ξυλοδαρμούς πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Αθηνών-Κορίνθου και Κηφισός - Χάος στην Αττική οδό

15:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ