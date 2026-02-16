Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας

Στις 13 Φεβρουαρίου 2026 και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Zero Waste HORECA Διακρίσεων, τιμώντας τις πρωτοβουλίες, την αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση των επιχειρήσεων-μελών του προγράμματος Zero Waste HORECA για τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2026. Το πρόγραμμα Zero Waste HORECA υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετρά σήμερα περισσότερα από 3.200 επιχειρήσεις – μέλη.

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, www.zerowastefuture.gr, οι επιχειρήσεις – μέλη μπορούν να εντοπίσουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους απόδοση, μέσω χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών, προσέλκυσης πελατών και βελτιωμένης κερδοφορίας.

Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ

Στη φετινή απονομή, 425 επιχειρήσεις-μέλη διακρίθηκαν με Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Zero Waste Διάκριση, για τις πρακτικές βιωσιμότητας που υιοθέτησαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, μετά από αξιολόγηση της 29μελούς επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας και οικονομικών και κοινωνικών φορέων Παράλληλα, 10 επιχειρήσεις επιβραβεύτηκαν με χρηματικό έπαθλο για τις εξαιρετικές τους Zero Waste πρωτοβουλίες.

Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης The Coca-Cola Company για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, ο οποίος υπογράμμισε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο, δίνοντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία και την έμπνευση να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της προσπάθειας και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλη τη χώρα».

Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής The Coca-Cola Company για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, στιγμιότυπο από απονομή διάκρισης

Η κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρόγραμμα Zero Waste HORECA και, κυρίως, για τις επιχειρήσεις που το κάνουν πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία. Η ανταπόκριση των καταναλωτών δείχνει ότι οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίζονται και εκτιμώνται, όπως επιβεβαίωσε η πρόσφατη μελέτη που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις του κλάδου που επενδύουν στη βιωσιμότητα. Οι Zero Waste HORECA Διακρίσεις έρχονται να αναδείξουν αυτήν την πορεία και να επιβραβεύσουν επιχειρήσεις που θέτουν υψηλά πρότυπα για τον κλάδο και συμβάλλουν ουσιαστικά σε ένα πιο καλύτερο, κοινό μέλλον για όλους».

Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, στιγμιότυπο από απονομή διάκρισης

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σημείωσε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου Φιλοξενίας και Καφεστίασης. Τα αποτελέσματα για το 2025 δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου και την συμβολή στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων».

Στιγμιότυπο απο την απονομή Χρηματικών Διακρίσεων

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στις φετινές ZERO WASTE HORECA Διακρίσεις θα ανακοινωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://zerowastefuture.gr/zero-waste-horeca-diakriseis-2024