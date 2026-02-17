Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή τη στιγμή στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, και στο αντίθετο ρεύμα έως τον κόμβο με τον Κηφισό.

Ταυτόχρονα, με αργές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, στη Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο.

Έργα στη σήραγγα «Λιοσίων» και έκτακτες ρυθμίσεις

Το κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» συνδέεται άμεσα με τις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», που έχουν οδηγήσει σε παράταση των έκτακτων ρυθμίσεων έως τις 06:00 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2026.

Παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας (Κ1), Μαγούλας (Κ2), Ασπροπύργου (Κ4) και Αιγάλεω (Κ5). Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο διοχετεύεται υποχρεωτικά μέσω της Λεωφόρου Αθηνών και του Κηφισού, επιβαρύνοντας δραματικά το ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο.