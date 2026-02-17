Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

Πού εντοπίζονται προβλήματα

Newsbomb

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

Eurokinissi

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή τη στιγμή στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, και στο αντίθετο ρεύμα έως τον κόμβο με τον Κηφισό.

Ταυτόχρονα, με αργές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, στη Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο.

17-2.jpg

Έργα στη σήραγγα «Λιοσίων» και έκτακτες ρυθμίσεις

Το κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» συνδέεται άμεσα με τις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», που έχουν οδηγήσει σε παράταση των έκτακτων ρυθμίσεων έως τις 06:00 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2026.

Παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας (Κ1), Μαγούλας (Κ2), Ασπροπύργου (Κ4) και Αιγάλεω (Κ5). Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο διοχετεύεται υποχρεωτικά μέσω της Λεωφόρου Αθηνών και του Κηφισού, επιβαρύνοντας δραματικά το ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου σήμερα: Πού θα είναι ορατός ο «δακτύλιος της φωτιάς»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες αρπάζουν τα πάντα στα κοιμητήρια Θέρμης – Κάμερες και σεκιούριτι βάζει ο Δήμος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες πυρηνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν υπό την απειλή πολέμου - Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και η βόμβα «γίγαντας» GBU-57

08:11WHAT THE FACT

Τι απαντούν οι επιστήμονες για τον έρωτα με την πρώτη ματιά – Μύθος ή πραγματικότητα;

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μέση αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Semi λίγο πριν την έναρξη παραγωγής

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

07:40TRAVEL

Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον – Βίντεο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

06:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ