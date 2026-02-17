Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη λόγω βλάβης

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση» επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία .

1385 (Ολυμπία - Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1382 (Κατάκολο - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1381 (Ολυμπία - Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

Αύριο Τετάρτη 18/02/2026 καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού:

