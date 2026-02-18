Κουφονήσια: Τέλος ξαπλώστρες και καντίνες σε Πορί και Ιταλίδα

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ζήτησε την Τρίτη (17/2) την αναστολή της διαδικασίας παραχώρησης άδειας για εγκατάσταση καντίνας και ομπρελοκαθισμάτων στις παραλίες Πορί και Ιταλίδα, στο Άνω Κουφονήσι.

Η οδηγία μεταβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιώς και Νήσων, ώστε να μη γίνει καμία ενέργεια που θα οδηγούσε σε σύναψη σύμβασης για οργανωμένη εκμετάλλευση αυτών των ακτών.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από αντιδράσεις του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για τη μίσθωση τμημάτων των δύο μικρών παραλιών. Ο δήμος τόνισε πως η εγκατάσταση εξοπλισμού όπως ξαπλώστρες και καντίνα θα περιορίσει σημαντικά την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων, δεδομένου ότι πρόκειται για περιορισμένης έκτασης ακτές.

Η παραχώρηση συνδέεται με το πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει ηλεκτρονικές μισθώσεις αιγιαλού για απλή χρήση. Στην περίπτωση του Άνω Κουφονησίου, είχε προταθεί η παραχώρηση 500 τ.μ. σε κάθε παραλία, οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου Natura2000. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ είχε δώσει θετική γνωμοδότηση μόνο για τα ομπρελοκαθίσματα, όχι όμως και για την καντίνα.

Σε τοπικό επίπεδο, παραμένει ενεργό το αίτημα να χαρακτηριστούν οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων ως «απάτητες», ώστε να αποκλειστεί οριστικά η δυνατότητα οργανωμένων παραχωρήσεων και να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στην προσπάθεια διαχείρισης του αιγιαλού, ειδικά σε περιοχές με περιβαλλοντική προστασία και περιορισμένης έκτασης ακτές. Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να βρεθεί ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας της δημόσιας περιουσίας.